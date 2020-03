La morte di Ugo e l'obbligo ​di non abbrutirci

«Non sappiamo nulla dei tanti Ugo che disertano le aule scegliendo l’abbrutimento, lo sbando, la criminalità. Non li conosciamo, non conosciamo i loro pensieri», scriveva ieri su queste colonne Fabrizio Coscia. Ma io respingo l’idea dell’abbrutimento di ragazzini che impugnano le armi (giocattolo o vere) per fare soldi.



Respingo l’abbrutimento di chi è costretto a stare sempre vigile ed estrarre la pistola di ordinanza. Respingo l’abbrutimento di chi volendo maledire la morte violenta - quella di Ugo, ucciso sabato notte da un carabiniere durante un tentativo di rapina - sfascia un pronto soccorso, luogo della cura e del prendersi cura. Respingo anche l’abbrutimento di chi riduce quella immane tragedia a uno scontro tra tifoserie, la squadra del ragazzo ucciso contro quella del tutore dell’ordine che ha sparato. Respingo tutto dell’abbrutimento che si sta insinuando nella nostra popolazione come un virus che incatena le coscienze e spegne i cuori. Insomma, respingo ogni abbrutimento, soprattutto il mio...



Ho 62 anni e la mia generazione è partita da ben altro abbrutimento. Venivamo da un mondo che aveva il “diritto” all’abbrutimento perché aveva subìto una guerra fatta di fame, di armi e di ideologie inizialmente seduttive e poi rivelatesi mostruosamente “stupratrici” verso gli stessi sedotti. Eppure abbiamo scelto altre e nuove utopie che hanno dato senso al cammino verso mete nuove. Avevamo scoperto, credenti e non, che la verità che ci poteva unire con Dio e senza Dio consisteva nel sentirci creduti (più che lo stereotipo del distinguo tra credenti e non credenti), cioè degni di non obbedire a nessuna divinità e nemmeno a Dio, perché se ci si sente creduti vuol dire che siamo amati e stimati, ingredienti necessari per dire che sei uomo, anzi umano.



Scoprimmo in quella stagione del nostro crescere, dopo il “nulla” della guerra, di essere diventati nuovamente umani perché eravamo in grado di poter dire: io, tu, noi. Ma la vera scoperta che superava tutte le ricerche che si stavano realizzando sulla faccia della terra, consisteva nell’aver capito che si è vivi e felici quando lo siamo insieme agli altri. Davvero, “tutto il resto è noia”... e non gioia. Si, la gioia, quella che sperimentiamo ogni volta che si realizza - con noi e per noi - qualcosa di veramente Umano, unica premessa per incontrare e abbracciare persino il Divino. © RIPRODUZIONE RISERVATA