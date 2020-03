Minorenne ucciso a Napoli, il giallo del video: s’indaga anche per favoreggiamento

Un video che riprende la scena del delitto pochi attimi dopo che si è consumato, quando l’irreparabile è ormai già accaduto. Un video non ufficiale, fatto da un passante e rimbalzato da un contatto all’altro, tanto da finire in un gruppo animato soprattutto da esponenti delle forze dell’ordine. Domenica notte, primo marzo, via Orsini, un ragazzo di soli 15 anni giace morto a terra, in una scena cristallizzata dalla paura e dall’odore soffocante della polvere da sparo. C’è via vai in strada, qualcuno scappa, qualcun altro si affaccia dal balcone, c’è chi decide di avvicinarsi alla scena del delitto. Poi c’è qualcuno che impugna il cellulare, riprende il corpo di Ugo Russo riverso al suolo nel suo sangue. Accanto a lui, si scorge la sagoma del ragazzo di 23 anni, quello che ha sparato per difendersi da un assalto armato e che ha sventato una tentata rapina replicando all’agguato con la propria pistola di ordinanza: è la sagoma del carabiniere 23enne, del napoletano che ha giurato pochi mesi prima fedeltà allo Stato e alla divisa, di stanza in una caserma del Nord Italia e che ha ha da poco esploso i colpi. E’ lui, secondo quanto emerge da questo video, che sta cercando di fornire i primi soccorsi. Immagini che finiscono su una chat di esponenti delle forze dell’ordine, tanto da spingere la Procura di Napoli a condurre verifiche sulla sua circolazione, sulla sua diffusione. Chi lo ha fatto? E chi lo fatto girare? E a che scopo? Domande che hanno spinto gli inquirenti ad acquisire il telefonino cellulare di un carabiniere (che non è il militare indagato per omicidio), per verificare la trama di contatti che ne hanno consentito la circolazione. Indagine per favoreggiamento (ma si tratta di una ipotesi iniziale), si punta a verificare se ci sia stata una condotta eccessivamente corporativa da parte di uno o più esponenti delle forze dell’ordine. Inchiesta che procede in modo parallelo rispetto a quella che punta invece a stabilire cosa sia accaduto nel corso della tentata rapina culminata nella reazione del carabiniere che ha poi ucciso con la sua pistola di ordinanza il 15enne.

CACCIA AL TESTE

Una vicenda che attende le valutazioni balistiche e che fa i conti con almeno due video finora acquisiti agli atti: il primo - quello ufficiale - che ritrae da lontano le sagome del baby rapinatore all’esterno dell’auto nella quale era al volante il carabiniere in borghese, accanto a una sua amica; e il secondo video, fatto in strada da una mano anonima, poi circolato in una chat di esponenti delle forze dell’ordine. Inchiesta condotta dai pm Simone De Roxas e Claudio Siragusa, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Rosa Volpe, in piena sinergia con l’arma dei carabinieri, si lavora per mettere insieme tutti i tasselli emersi finora. Ed è in questa logica che gli inquirenti stanno vagliando anche la versione resa da un sedicente testimone alla trasmissione televisiva Quarto grado, offrendo particolari inediti sulla tentata rapina e sulla reazione del carabiniere. Stando a questa versione, Ugo Russo avrebbe brandito la pistola (una replica, ma senza tappetto rosso), puntandola alla testa dell’autista, poi avrebbe mimato lo scarrellamento dell’arma, come per mettere il colpo in canna, fino a scatenare la reazione del carabiniere in borghese. Inchiesta per omicidio volontario, si attendono gli esiti dell’autopsia sul corpo del ragazzo, oltre ai rilievi balistici, in uno sfondo in cui oggi entra anche la necessità di valutare un secondo video ripreso dalla strada. Intanto, vanno avanti le indagini sugli altri due episodi accaduti la notte dello scorso primo marzo. Come è noto, i due autori della stesa contro la caserma Pastrengo hanno confessato: si chiamano Giovanni Grasso e Vincenzo Sammarco, quest’ultimo da due giorni raggiunto da un’altra misura cautelare spiccata dal gip del Tribunale di Roma, per una serie di rapine di orologi messe a segno nella Capitale. Scenario fluido, ora si attendono riscontri.



