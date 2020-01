La tribù del malessere ​che non comunica più

Il problema principale dei ragazzini alcolisti a quindici anni, dei venti finiti in coma etilico a Capodanno e di tanti che affollano le strade della movida napoletana è un doppio sguardo. Quello su se stessi e quello rivolto fuori di sé.



È il non trovare nella propria vita un orizzonte di senso, arrivando inconsapevolmente ad anestetizzare l’altro sguardo, rivolto a un futuro in cui non si scorge niente. E poi a mezza strada c’è la sensazione che abbiamo provato tutti o quasi: non eri nessuno se non accendevi anche tu una sigaretta buttando giù il fumo fin nei polmoni anche se ti faceva tossire maledettamente, oppure se non ti bardavi con quel certo capo di abbigliamento che faceva tendenza, o se non frequentavi i luoghi e non celebravi i rituali dei tuoi simili, i ragazzi come te naturalmente esposti all’omologazione alla tribù giovanile aggregata dallo spirito del tempo.



Solo che tanti anni fa, secondo lo spirito del tempo prevalente, il capo da indossare a tutti i costi si chiamava eskimo, i luoghi frequentati dagli altri ragazzi erano le sedi fumose di circoli studenteschi e politici, i rituali principali prescrivevano discussioni interminabili, cortei, manifestazioni di piazza. E nonostante da quelle generazioni e da quei rituali siano poi nate anche derive tragiche, allora come giovani si poteva indirizzare sul futuro uno sguardo di prospettiva lunga, concedersi il lusso dell’utopia, la speranza inusitata di cambiare il mondo in meglio, la probabilità di poter trovare un lavoro adeguato al proprio titolo di studio, se non ai propri sogni.



Oggi, purtroppo, non va così.



Anzi, per usare le parole dello scrittore-maestro Marco Lodoli, “è in corso un genocidio di cui pochi si stanno rendendo conto: a essere massacrate sono le intelligenze degli adolescenti, il bene più prezioso di ogni società che vuole distendersi verso il futuro”. Lì fuori, nella prospettiva degli anni a venire, non s’intravede niente al di sotto di una fitta nebbia d’incertezze e valori traditi o sfigurati.



La socialità si sublima nelle macchine del nulla dei social, o in un rito battezzato “happy hour” nel linguaggio del marketing, ma che in realtà è ben più tragico che felice. Perché i giovani bevono per far sfumare con l’alcol un futuro trasformato in incubo, affogando i pensieri in un infinito attimo presente.



Dire poi che purtroppo non c’è molto da fare, dal momento che la radice del problema sta in verità dalle parti della mancanza di lavoro e opportunità in generale, può apparire l’adesione alla solita lettura sociologica di un fenomeno come l’alcolismo giovanile. O può tradire un pessimismo prossimo a sminuire l’impegno dei tanti interpellati nella sacrosanta campagna contro l’alcolismo giovanile lanciata dal Mattino e a cui si è, con impegno civile, unito il Corriere del Mezzogiorno: il sacerdote che tiene aperta la chiesa ai minori che bevono, gli psicologi che suggeriscono alle famiglie un dialogo più intenso con i figli, le mamme che si preparano a presidiare gli innumerevoli baretti sorti come funghi nella città trasformata in bene di consumo o, se si preferisce, nel luna park di Mangiafuoco. Ma a valutarle tutte insieme queste proposte disegnano i contorni di una Napoli irriconoscibile, che sembra aver subìto una mutazione inquietante. Dove nella vita notturna la movida, che dovrebbe essere, come dall’origine di “rinascita culturale” nella Spagna postfranchista, una cosa bella, un momento di vitalità, allegria, socialità giovanile, si trasforma in caos, trionfo di illegalità e massima pericolosità per l’assenza di controlli e regole.



Così, tra i suggerimenti concreti venuti in questi giorni, come spesso avviene il più incisivo risulta essere anche il più semplice, quello venuto nell’intervista di Maria Chiara Aulisio a Federico Cafiero de Raho che mette sul tappeto la sua caratura di procuratore nazionale antimafia ma parla anche come padre di due adolescenti. Fermo restando che il problema di fondo dei giovani è quello di un tempo che ne fa una “tribù del malessere” priva di prospettive complessive, per contrastare l’alto consumo di alcol sul piano pratico basterebbe rispettare la legge esistente, dice il procuratore. La legge c’è, vieta ai gestori la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori, ma non viene rispettata. E allora, poiché l’allarme s’intensifica né possiamo rinviare tutto al momento in cui per i giovani si saranno rinsaldati orizzonti di futuro apprezzabili sul piano lavorativo, etico, esistenziale, che cresca la vigilanza sull’applicazione delle norme. Che lo faccia lo Stato e chi lo rappresenta, senza che nessuno si sostituisca a una vigilanza pubblica necessaria. Va fatto per tutelare i ragazzi e noi stessi, poiché senza di loro, che rappresentano il massimo della forza di una società, non ci sarebbe futuro per nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA