«Drinkopoly», il gioco alcolico che spopola tra i ragazzini napoletani

È l’ultimo gioco che caratterizza i pomeriggi, e le serate, degli adolescenti napoletani. Si chiama Drinkopoly - la variante a suon di alcol ispirata al più classico Monopoli - l’ideale per chi ha voglia di finire sbronzo con qualche lancio di dadi. Manco a dirlo, la denuncia arriva da “31Salvatutti”, il gruppo di genitori nato su facebook all’indomani della morte del giovane Nico Marra, vittima dell’alcol a soli vent’anni, dopo una notte da incubo in un locale della Costiera. Federica Mariottino, tenace e determinata, avvocato e mamma di tre figli, l’ha presa a cuore: la sua è diventata una vera e propria battaglia contro chi mette a rischio la salute dei ragazzi. Così, Federica, ha preso carta e penna e ha scritto una bella lettera, prima a chi ha produce il gioco, e poi anche ai siti on line sui quali è possibile acquistarlo inserendo un numero di carta di credito: «Devo ammettere che questa mi mancava - commenta sorridendo la Mariottino - “Drinkopoly” mi era sfuggito. Meno male che invece siamo tante: ci hanno pensato un paio di amiche a segnalarmi la nuova straordinaria “tendenza” napoletana». Il gioco è esattamente quello del Monopoli, versione alcolica però. Un grande tabellone da poggiare sul tavolo, e un percorso da compiere superando 44 caselle. Solo che - e qui sta la grande novità - al posto dei nomi di strade e piazze, ogni sezione rappresenta un pub, un bar o un club.

A vincere sarà chi arriva alla fine del percorso per primo. Con una “penalità”: ogni volta che si fermerà sulla casella indicata dai dadi dovrà affrontare la sfida prevista e poi bere tutto di un fiato, tant’è che - sulla scatola - si legge a grandi lettere che si tratta di un “gioco che vi annebbierà i ricordi”. Come nel vecchio Monopoli, ci sono anche dei riquadri e delle carte speciali dalle quali ricevere indicazioni su quando, e come, bere. Niente stazioni o prigioni, le regole di Drinkopoly non prevedono che si passi dal via, sono invece previste nuove gare come gli scioglilingua, il braccio di ferro, i giochi dell’obbligo o quelli della verità, poesie da recitare e canzoni da intonare a squarciagola. Naturalmente in base all’effetto che l’alcol avrà sui giocatori è facile immaginare che cosa potrebbe accadere, ma a questo, chi ha inventato Drinkopoly, forse, non ha pensato.



«È chiaro che, come si legge sulla confezione, si tratta di un gioco destinato solo ed esclusivamente ai maggiorenni - spiega meglio l’- ma acquistarlo è molto facile e, dunque, ritengo che anche i minorenni non avranno troppe difficoltà a entrarne in possesso». «Il gioco risulta veramente simpatico già dalla prima rollata di dadi: - si legge tra i commenti di chi lo ha già acquistato - è uno di quei casi dove un meccanismo molto semplice viene enfatizzato dalla compagnia e dall’alcol presente sul tavolo... Vedere in che modo i giocatori riescono a subire le penitenze, o effettuare le azioni, nel momento in cui i drink entrano in circolo, rende il tutto un ottimo motivo per rimanere a casa. Non mancherà un pizzico di vergogna, risate a crepapelle e tantissime ragioni per giocare di nuovo a Drinkopoly». Provate invece a immaginare che cosa accade quando, intorno al tavolo, siedono ragazzini che non arrivano nemmeno a 16 anni.

«Dobbiamo sensibilizzare, e allertare, i genitori - prosegua l’ideatrice del gruppo “31Salvatutti” - abbiamo saputo che in alcune case napoletane, in assenza delle mamme e dei papà, sono già state disputate diverse partite. Questo controllo va effettuato necessariamente in famiglia, nessun altro può fare nulla».



