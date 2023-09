Nella chimica analitica la cartina di tornasole è uno strumento per la misurazione di soluzioni acide o basiche. Se immersa nella prima, diventa rossa. Blu nella seconda.

Nella realtà, alcune date funzionano allo stesso identico modo: mostrano, raccontano, rivelano. E quella di oggi – giorno di inizio del nuovo anno scolastico – è forse la scadenza più preziosa da far funzionare come reagente per quel carico di parole rovesciato sulla città in questa estate appena terminata. Che cosa resterà di quel fiume in piena di discorsi, dichiarazioni, interviste, decreti che si è gonfiato con impeto e furore in queste settimane di violenza e sangue, da Caivano a piazza Municipio? Una volta passata l’inondazione, che cosa si depositerà sul greto di quelle decine di saperi e competenze che abbiamo interrogato? Dai sociologi ai filosofi, dai giuristi agli psicologi: ognuno ha aggiunto una tessera al mosaico, che al momento appare piuttosto ben delineato. Conosciamo le criticità, sappiamo indicare i colpevoli, abbiamo un’idea chiara delle carenze e delle latitanze. Adesso si tratta di trasformare il mondo, di raddrizzare quelle assi storte con cui lo abbiamo costruito. E se da quel flusso di idee fosse necessaria estrarne una, soltanto una, una sola parola da far funzionare come chiodo per fissare quelle assi raddrizzate, allora quella parola sarebbe: “Educazione”. La più sentita, nel duplice senso di quella più ascoltata e più patìta. Fosse necessario dare un titolo a questa tremenda e dolorosa estate, sarebbe quello.



E siccome oggi inizia a muoversi la più complessa e delicata macchina educativa del Paese, la più necessaria assieme a quella familiare, allora ecco che diventa quella striscetta di carta-tampone da immergere nella realtà per saggiare la composizione dei nostri discorsi. Per misurarne, soprattutto, la reale ricaduta. Perché sulla scuola non si mente. I bluff durano poco. O diventa il laboratorio di un atto di grande coraggio politico, uno di quegli spazi risoluti nati dall’indignazione che tagliano tutti i ponti con le mancanze del passato dietro di sé, oppure diventa nulla, il teatro vuoto di marionette che si agitano forsennatamente tirate dai fili di una politica che se ne lava le mani, che sente di farsi bastare qualche dichiarazione o comunicato stampa traboccante di ottime intenzioni e va bene così. E visto che la scuola ricomincia da dove l’abbiamo lasciata negli ultimi anni – tra i soliti problemi strutturali di personale, supplenze, sicurezza degli edifici, stanziamenti di fondi – sembrerebbe essere non difficilissimo l’esercizio di previsione del futuro.

Andrà come è sempre andata, dirà il pessimista, non senza ragioni. Eppure, mai come quest’anno, la scuola assume la forma di una scommessa, perché maggiore sarà la fiducia che la politica e le istituzioni investiranno in essa, più forte sarà la credibilità che queste ultime guadagneranno, o perderanno. Ma ancora più robusta sarà la credibilità che assumerà l’istituzione scolastica se sarà la prima a credere in sé stessa, a investire sul proprio ruolo. Sennò in quale altro modo leggere le parole della procuratrice per i minori De Luzenberger, affidate ieri a questo giornale a Leandro Del Gaudio? «Nonostante i casi di dispersione scolastica siano tanti, a noi le segnalazioni sono arrivate da un solo istituto, parlo della scuola Morano che, grazie alla sua dirigente, rappresenta un presidio straordinario.

Le altre scuole del territorio segnalano poco, forse hanno paura del contesto o temono un ridimensionamento delle proprie strutture». Come a dire: sarà fondamentale un riscatto che parta prima di tutto dalla scuola, che sorga dalle angosce di una classe docente impaurita, da dirigenti scolastici forse troppo attenti alla forma dei vari progetti dagli acronimi complicati – Pon, Fesr – che alla sostanza del loro essere faro sui territori, osservatorio sui quartieri. Cosa faranno loro? Come si comporterà l’ufficio scolastico regionale? Quale sarà il grado del loro coraggio, il livello dell’assunzione di un compito civile che nessun’altra articolazione dello Stato riesce a ricoprire, neppure gli assistenti sociali o le forze dell’ordine? Forse significherà iniziare dalla cosa più banale, da quella più concreta. Certo non la sola soluzione che andrà sorvegliata e curata. Ma se un nuovo

corso dovrà iniziare è da qui, da oggi, che dovrà accadere.