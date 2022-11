Ieri è stata la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma per fortuna è passata, si potrebbe aggiungere amaramente, interpretando il retropensiero di non poca classe dirigente, istituzioni ed esponenti politici che – naturalmente senza dirlo – percepiscono con una punta di fastidio le questioni relative a infanzia e minori. Perché non votano, non spendono e perché necessitano di continue attenzioni: tre elementi che li candidano all’oblio pressoché totale nell’agenda dei decisori pubblici.

E se ieri, su queste colonne, Adolfo Scotto di Luzio mostrava quanto fossero spuntate le armi dello Stato contro la dispersione scolastica, oggi è forse di qualche interesse aggiungere alla discussione un altro tassello del quale si parla pochissimo: la questione del diritto all’abitare dei minori. Perché è un tema fondamentale, che segue il destino infame che qui da noi registrano tutti i temi fondamentali: facciamo finta che non lo siano e tiriamo avanti. Ed è un argomento che tocca la carne viva del Paese e delle sue leggi, perché è dal 1991 che l’Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sancisce – tra le altre cose – proprio il diritto all’alloggio e all’unità del nucleo familiare. Eppure gli sfratti che coinvolgono i minori sono, ogni anno, migliaia. E, come fa sapere l’Unione Inquilini, a occuparsi di questi allontanamenti non c’è, in buona sostanza, nessuno, o quasi. Nulli sono gli interventi di passaggio da casa a casa, nulla è l’assistenza da parte dei Comuni. E in quei pochi casi in cui questo accade, “si interviene con una sistemazione temporanea per la mamma e il minore, mentre il padre viene escluso”.

Dopo Lazio e Lombardia, la Campania è la terza regione italiana per maggior numero di provvedimenti di allontanamento dal domicilio. Diecimila sfratti esecutivi nei primi mesi del 2022 (600% della media). L’anno scorso, a Napoli, ci sono state 2.918 sentenze esecutive con 362 interventi effettivi della forza pubblica. Per fare un confronto, a Milano nello stesso periodo le sentenze sono state 1.706 con 86 sfratti eseguiti. Un vero e proprio allarme sociale figlio di molte cause che, come sempre in questa città, si accumulano sul piatto, lasciate tra dimenticanza e menefreghismo a macerare negli anni, appena rintuzzate da qualche intervento emergenziale e disordinato che non solo non risolve nulla, ma peggiora le cose.

Eppure a questo allarme si continua a rispondere non con provvedimenti istituzionali ma con sentenze dei tribunali, che vanno certo avanti a fare il loro lavoro senza che però intorno si stenda una rete fatta di altri lavori, quello dell’accoglienza, della cura e della presa in carico dei servizi pubblici. Napoli è una città che ha una enorme fame di case e un risibile parco alloggi di case popolari. Che laddove esistono, da Ponticelli a Scampia, hanno un bisogno disperato di interventi seri di riqualificazione. Che senza uno straccio di ragionamento o di discussione pubblica ha consentito negli anni scorsi che la maggioranza degli affitti fosse destinata al mercato turistico della ricettività extralberghiera. Che ha delegato tutto nelle mani di un liberismo un po’ come viene viene, permettendo che i proprietari di case moltiplicassero i loro guadagni buttandosi a piene mani in un settore che non conoscevano e che non sapevano gestire in proprio, affidandosi il più delle volte a intermediari come agenzie immobiliari o, peggio, palazzinari senza troppi dilemmi morali, che hanno comprato e rivenduto, comprato e affittato.

E intanto, nemmeno otto settimane fa, sotto Palazzo san Giacomo c’erano sei famiglie povere di via san Nicola al Nilo. Dodici minori, alcune persone in condizioni di salute precarie che manifestavano contro un provvedimento esecutivo di sgombero del tribunale. Avevano buttato a terra materassi e cartoni di risulta, a mostrare il giaciglio di fortuna nel quale rischiano di incappare a breve. E, si badi bene, non erano occupanti abusivi che avevano buttato giù le porte per infilarsi nelle case, ma persone che già vivevano in quegli appartamenti. Alcuni di questi, per esempio, come badanti di anziani senza altri legami familiari nel frattempo morti, che in assenza totale di reddito sono rimasti a vivere lì, pagando regolarmente tutte le utenze e chiedendo una regolarizzazione. L’assessore Luca Trapanese, che su questi temi ha per fortuna una profonda sensibilità, si era detto consapevole di questa situazione, promuovendo il confronto dell’amministrazione Manfredi con la magistratura e ottenendo una proroga del giudice. Bene, ma inutile dire del tutto insufficiente se non si provvede alla regolarizzazione di queste situazioni e, più in generale, alla presa d’atto dell’urgenza assoluta di una pianificazione di politiche abitative serie e strutturate. Non esiste nessun Paese civile, che tale voglia ancora continuare a dirsi, che non si occupi in maniera rigorosa del diritto all’abitare dei più fragili. Tutto il resto, come sempre, sono chiacchiere.