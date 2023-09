Il «pirata piratato» prende le cose con diplomazia: chi di pezzo ferisce, di pezzotto perisce. «Solo che noi per la nostra pirateria discografica abbiamo già pagato», dice Enrico Frattasio, alias Mixed By Erry. Celebre falsario musicale che, con i suoi fratelli, ha denunciato Amazon. Da quando Sydney Sibilia ha raccontato la storia dei tre fratelli Frattasio, e della loro «cassette false doc», il marchio della ditta è tornato a fare il giro d’Italia, prima al cinema, poi sulle piattaforme, ora addirittura su magliette e felpe. In vendita su Amazon, a cui l’avvocato di famiglia si è rivolto denunciando l’appropriazione indebita del marchio, come nel più classico contrappasso:

«Possiamo anche prenderla come un segno del successo ritrovato, ma brucia», racconta Enrico, che è tornato a fare il mestiere che sognava da ragazzo, il dj, e con i bros ora pensa a come rilanciare la griffe. «Dispiace vedere che qualcuno mette le mani sul nostro lavoro, si spaccia per noi. Amazon sarà pure semplicemente il distributore di quel marchio, ma qualcuno ci taglia le gambe proprio ora che vorremmo onestamente ripartire a lavorare nel settore: pensavamo di aprire una sala di registrazione».



I pirati piratati sanno che il film prodotto da Groenlandia ha rimesso in circolazione alla grande la loro leggenda metropolitana, magari tacendone gli aspetti più scabrosi, magari aggiungendo un pizzico di simpatia. Ma, davvero, i signori del pezzotto non pensavano di poter essere pezzottati.

In fondo, ricordano il padre di Nino D’Angelo. Una volta, sorpreso dal figlio a vendere sue cassette false, reagì sdegnato prendendone una e facendogliela ascoltare: «È la tua voce questa, sì o no? O è falsa? Ma io ti ho fatto nascere, vuoi vedere che non saccio ‘o vero Nino quale è?». Falsi d’autore, per così dire. Robe da Mixed By Erry, il pezzotto doc.