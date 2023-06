La continua adozione di ZTL da parte delle amministrazioni comunali, e questo accade anche in una grande città come Napoli - dal vasto reticolato di strade e complessa densità urbana, insieme alla spiccata vocazione turistica - comporta una limitazione del diritto alla mobilità responsabile. Perciò, queste devono incrementare gli sforzi atti a riequilibrare il riparto modale a favore del trasporto pubblico e, più recentemente, della risorsa ciclo-pedonale, in quanto, allo stato attuale, le autovetture continuano ad essere dominanti negli spostamenti urbani.

Il problema dell’inquinamento atmosferico è diventato insostenibile e se, da una parte, la transizione verso i motori elettrici contribuirà a ridurre le emissioni di sostanze nocive nell’aria, le criticità costituite dalla congestione da traffico, dalla carenza di parcheggi e dalla stessa intrusione visiva dei veicoli non potranno essere risolti fintanto che non diminuirà il parco circolante.

La transizione ecologica nei trasporti urbani va analizzata considerando il loro ciclo di vita, cioè le fasi di nascita, crescita, maturità e morte dei modi di trasporto sviluppatisi nelle città in epoca contemporanea. Fasi che ricorrono nella storia attraverso cicli di ampiezza temporale variabile a seconda dei casi, e che si rinnovano ogniqualvolta subentra un’innovazione che modifica lo status quo: un’invenzione tecnologica che si afferma sul mercato, una nuova norma, o nuovi stili di vita, comportamenti e sensibilità collettive (ad esempio verso l’ambiente).

La nascita di un nuovo modo di spostarsi è tipicamente legata al progresso tecnologico e a quando questo si rende disponibile sul mercato (a prezzi accessibili) alle masse.

La fase della crescita è quella in cui le innovazioni si diffondono grazie a economie di scala e all’introduzione di standard realizzativi. La fase di maturità è quella del perfezionamento attraverso piccoli adattamenti alle condizioni al contorno, e sopravvive fino a quando non subentrano innovazioni che ne segnano la morte, tipicamente per obsolescenza tecnologica o di livello di servizio. I trend di mercato e le statistiche socio-economiche dimostrano che le condizioni per la fine del ciclo-vita dell’autovettura sono ancora di là da venire: da decenni, l’auto vive una fase di consolidata maturità caratterizzata da continui miglioramenti tecnologici che ne aumentano le prestazioni di servizio e di sicurezza. Una modifica del trend, potrà avvenire, da una parte, per effetto di un cambiamento degli stili di vita che vede soprattutto nelle giovani generazioni una minore propensione al possesso dei beni e un’attitudine maggiore alla condivisione (che si potrà tradurre in un maggiore utilizzo dei servizi di mobilità condivisa) e, dall’altra, dallo sviluppo dei veicoli a guida autonoma che potranno rivoluzionare il modo di utilizzo dell’autovettura in città, favorendo forme sempre più evolute di trasporto collettivo, accessibili su richiesta anche in aree a bassa domanda, a costi ridotti grazie all’assenza dei conducenti.

Per quanto non sia chiaro l’orizzonte temporale per una piena e capillare commercializzazione, i veicoli a guida autonoma saranno tra le innovazioni tecnologiche che maggiormente trasformeranno lo scenario della mobilità urbana. Molto dipenderà dal tasso di penetrazione nel mercato, ma soprattutto dall’uso che ne faremo. Lo spettro dei possibili impatti è ampio, e comprende valutazioni fortemente negative nel caso in cui i veicoli autonomi andranno semplicemente a sostituire le attuali autovetture ad uso privato. Di contro, impatti positivi potrebbero derivare dai veicoli autonomi introdotti per potenziare e rendere più attrattivo il trasporto pubblico, in particolare per gli spostamenti di primo o ultimo miglio che alimentano le reti portanti del trasporto rapido di massa.

È, perciò, importante che le città sappiano prepararsi per tempo al cambiamento in una duplice ottica: di breve termine, investendo nelle innovazioni tecnologiche che si renderanno disponibili sul mercato per integrarle nei sistemi di trasporto esistenti; di lungo termine, pianificando la mobilità che sia in grado di cogliere la portata dell’innovazione che ci attende, ripensando i sistemi di mobilità, ivi compresi i servizi, le tariffe e la regolamentazione del trasporto pubblico, la manutenzione delle infrastrutture e la logistica urbana. Tutto ciò, affinché sia garantita una transizione economicamente sostenibile, graduale e inclusiva verso un nuovo modello di mobilità urbana.