Anche i ricchi, i più ricchi, piangono. Cristiano Ronaldo dopo Neymar. O Nei è stato consolato anche da un piccolo croato, Leo Perisic, 10 anni, figlio del centrocampista ex Inter.

CR7, invece, dai marocchini in festa per la storica qualificazione alla semifinale dei Mondiali: mai un’africana si era piazzata tra le prime quattro. Ha pianto tanto il cinque volte Pallone d’oro, un patrimonio miliardario e una platea di 472 milioni di follower sui social. Non si chiamasse Ronaldo, non fosse così ricco (gli sceicchi proprietari dell’Al Nassr gli hanno proposto uno stipendio da 200 milioni di euro a stagione) e non fosse stato così vincente, la sua storia sarebbe malinconica. A 37 anni era all’ultima chance di vincere il Mondiale e nei primi giorni di questo torneo aveva ufficializzato la rottura con il Manchester United, che gli ha consentito negli ultimi mesi giusto di giocare qualche manciata di minuti. E in estate neanche lo Sporting Lisbona, il suo primo club, lo aveva voluto.

Cristiano ha un cuore ma è un’azienda. Freddo gestore dei suoi affari, tanto è vero che alla Procura della Repubblica di Torino ha chiesto conto di quella scrittura privata con la Juve che prevedeva un pagamento di 20 milioni, non effettuato dal suo ex club adesso più che mai nella bufera. Cristiano asciugherà subito le lacrime e resetterà, pensando ad altro: a un nuovo contratto, a quel business che va molto al di là di un campo di calcio. Sono stati mesi pesanti per lui. Perché alle mortificazioni dello United si sono aggiunte quelle del Portogallo, con il ct Fernando Santos che lo ha escluso dai titolari nelle ultime due partite. E Cristiano, quando ieri è entrato in campo sullo 0-1, non ha cambiato la storia della partita: dieci palloni giocati e un tiro. Il Marocco, con il suo immenso orgoglio e la sua perfetta difesa, ha protetto il vantaggio di En-Nesyri, attaccante del Siviglia.

Fine dei giochi per CR7. Il trentenne Neymar avrà almeno un altro Mondiale, quello maxi del 2026 in Nord America (48 squadre), per sognare. Ma intanto ha smesso di danzare con la Seleçao appena si è iniziato a fare sul serio, dopo un girone tranquillo e l’ottavo con i coreani. La Croazia come un muro, il colpo di classe di O Nei non è bastato perché i brasiliani si saranno pure rafforzati sul piano difensivo ma continuano ad avere un limite mentale e si è visto quando hanno lasciato campo aperto gli avversari nei minuti di recupero. Neymar, che ha introiti superiori ai cento milioni di euro annui (ma con un’inchiesta per frode della magistratura di Barcellona), ha così descritto il suo dolore sui social: «Sono distrutto psicologicamente. Questa è sicuramente stata la sconfitta che mi ha fatto più male e che mi ha fatto rimanere paralizzato per 10 minuti e subito dopo sono caduto nel pianto senza sosta. Farà male per molto tempo, purtroppo». Non è solo colpa sua, certo. Negli ultimi 20 anni il Brasile ha giocato, e vinto, una sola finale, quella del 2002. E il ct Tite non ha mandato subito lui sul dischetto, al contrario del collega Scaloni che ha chiesto immediatamente un gol a capitan Messi.

Il Mondiale - a cui non partecipa l’Italia e che ha rispedito subito a casa i tedeschi e poi gli spagnoli, prima dei flop di Brasile e Portogallo e dell’uscita dell’Inghilterra vice campione d’Europa - resta il Mondiale di Messi, che in Argentina hanno definito “maradoniano”. E stavolta non c’entra la lunga storia di un confronto (inesistente) cominciata quando Lionel diventò l’astro del Barça e della Seleccion. C’entra quel carattere duro che il campione del Psg ha tirato fuori durante il quarto contro gli olandesi, affrontando a muso duro ct e calciatori avversari, l’arbitro spagnolo e la Fifa. Perché una magia in campo - lo diceva proprio Diego - spesso non basta per scrivere la storia.