Fin dal primo giorno il figlio di Dios, Lionel Messi(a), si è stancato ed ha perso. Poi, chissà, moltiplicherà i palloni e i punti, le aperture e i cross, i dribbling e i tiri, trascinando l’Argentina. Intanto comincia malissimo, anche se tutto sembrava facile oltre che bello con un rigore realizzato e l’illusione di Scaloni di poter giocare con un falso centrocampo. Tutti hanno pensato, dietro le kefiah, all’esordio dell’Argentina campione del mondo a Italia90 e alla sconfitta col Camerun, e infatti era da allora che la selección non perdeva con una squadra non europea ai mondiali. Si può leggerla anche così, arriveranno in finale.

Ma il dato, oltre la presunzione di Lionel (pure lui) Scaloni, ct dell’Argentina, e la grandezza di Hervé Renard, ct dell’Arabia Saudita – uno che ricorda Velibor “Bora” Milutinovic nella biografia e il Sarri del Napoli nel gioco – è che il figlio di Dios, non riesce ad essere degno del padre (calcistico) ai mondiali. Con una nazionale affollata di talenti, e con Di Maria oltretalento, Messi sembra essere ancora una volta meno del Maradona promesso. Al quinto campionato del mondo, ultimo tentativo di assalto, con una finale persa, più coccolato di Pelé, e con una squadra apparecchiata intorno a lui, segna “solo” su rigore, e no, non brilla contro l’Arabia Saudita, che avrà anche il campionato più tattico d’Asia, e una altissima linea difensiva, ma rimane comunque altro rispetto all’Argentina e ai suoi campioni, che, tra l’altro, finiscono continuamente in fuorigioco, segnando gol non validi che vanno ad affollare la sicurezza e la superbia, abbassando il ritmo.

Il primo tempo era tutto come previsto da chi deve venerare il Messi(a), il secondo no, era tutto un imprevisto, un ribaltamento, una nuova geografia del calcio. Con l’Arabia Saudita che pareggia e poi affonda la compagnia messi-anica. Quando l’Argentina perse nel 1990, Carlos Bilardo – l’ha ricordato uno dei calciatori di quella squadra, Troglio – disse che se fossero usciti al primo turno avrebbe abbattuto l’aereo del ritorno, «Tiro el avión»: sta diventando la parola d’ordine per gli argentini, un comandamento. Ma prima c’è il ritorno al tormentone che il Messi(a) non sia accostabile al Dios, che i più sensati tra noi ripetono, come San Giovanni inascoltati, da secoli. Nella partita del troppo – Di Maria, De Paul, Gómez, Messi, Lautaro Martínez – contro il troppo poco – Al Shehri, Aldawsari, Kanno, Alfaraj, Albrikan –, vince il troppo poco: per cuore, ordine, carattere, tattica, avventura. L’enorme solitudine di Paredes a centrocampo lasciato ad arginare gli attacchi dell’Arabia Saudita, è pari a quella di Messi lasciato a trascinare l’Argentina, sempre responsabile di tutto, un ruolo che sembrava superato dopo la vittoria della Coppa America. È vero che ha una caviglia gonfia, un problema che si trascina dai primi anni del Barcellona, niente rispetto a chi è tornato a giocare dopo che gli era stata spezzata dal «macellaio di Bilbao», Andoni Goikoetxea. Un gioco al ribasso, che a meno di una svolta (sicuramente l’Argentina può battere Messico e Polonia, due squadre irrisolte, e passare il girone), chiude definitivamente la partita – che non c’è mai stata – tra Dios e suo figlio Messi(a), anche perché il secondo ha avuto delle selección assolutamente migliori senza sfruttarle. Si apre invece il campionato del calcio d’opposizione che da anni Hervé Renard insegna.

È una grande lezione: non solo calcistica, anche culturale, il mondo sommerso – per quanto ricco, trattandosi dell’Arabia Saudita con petrolio e monarchia – irrompe in questo anomalo circo qatariota e si guadagna le copertine. I calciatori sauditi avevano facce da neorealismo, sconosciuti protagonisti che davano lezioni di calcio e irruenza al più grande calciatore di questi anni e alla sua squadra. Ogni chiusura su Messi era un avanzamento calcistico per i sauditi e una umiliazione in più per gli argentini. Che peccato che Osama bin Laden, pur andando allo stadio a vedere l’Arsenal, e avendo nel calcio l’unico punto d’amore in comune con l’occidente, non avesse colto la lezione maradoniana, dei conflitti che si risolvono col pallone. Ora è arrivata.