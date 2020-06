Domitiana, dove lo Stato ​arriva sempre dopo

L’Italia ha scoperto in queste ore che in un gruppo di palazzine chiamate “ex Cirio” (dove fino a metà degli anni Settanta risiedevano gli operai di un piccolo stabilimento di produzione di pomodori) vive una comunità di cittadini bulgari dediti, perlopiù al lavoro agricolo, intendiamoci lavoro nero per pochi euro all’ora, ma anche a molte attività illegali.



Non sono clandestini come le migliaia che vivono qualche chilometro più in là, vicino a Castel Volturno, perché la Bulgaria è uno stato dell’Unione Europea, e dunque sono cittadini comunitari con tutte le prerogative dello status. Ma lo status non rende i cittadini bulgari tanto differenti nella sostanza dai clandestini africani: il destino è lo stesso e parla di comunità chiuse, organizzate secondo gerarchie tribali e soprattutto di un profondo sfruttamento. Uguale uguale a quello che succede a Rosarno, nella piana di Foggia, tra i capannoni della Felandina di Metaponto. Tutte comunità che il resto d’Italia ha conosciuto solo per fatti di cronaca, quando dopo lo sfruttamento nei campi per pochi euro, si consumavano tragedie nei giacigli di fortuna dove questi disgraziati provavano a trascorrere poche ore di riposo o dividere un misero pasto.



Catapecchie date alle fiamme da mani ignote che si sono macchiate di omicidi senza senso e compassione. O anche peggio, come quando il 18 settembre del 2007 la furia omicida di Setola, killer dei casalesi, si abbatté su una sartoria di immigrati ghanesi a Castel Volturno lasciandone a terra sette, dopo avere crivellato, poco prima e poco distante, un imprenditore che non voleva pagare il pizzo.



Allora come oggi l’Italia scoprì la “bomba sociale” della Domitiana. Dodici anni dopo, il Covid-19 porta a galla un’altra comunità, altri drammi. Allora come oggi riesplode la rabbia, schizza la tensione. E domani come ieri, passata la buriana, l’Italia dimenticherà.



Fino al terremoto del 1980 la Domitiana era un luogo - come si diceva una volta - di “villeggiatura” della classe media napoletana con le sue villette e i suoi riti estivi. Nel 1968 a Baia Domizia i sindacati svedesi costruirono un bellissimo villaggio per i propri iscritti, dove fece la sua comparsa il topless e la sua antesignana movida. Il terremoto e i trasferimenti forzati, definiti all’epoca «provvisori», dalla disastrata area urbana di Napoli, ne hanno sconvolto non solo la fisionomia (oggi è una distesa di ruderi riccamente documentata in un profilo Instagram dal giornalista Vincenzo Ammaliato) ma ne hanno cambiato radicalmente il Dna: quegli spazi immensi sono diventati prima il nascondiglio preferito dei latitanti di camorra, poi il rifugio di migliaia di immigrati clandestini. Luoghi dove poter essere al riparo della legge: a Castel Volturno si contano 65 comunità di stranieri, la sola comunità bengalese - che si occupa per tradizione culturale e religiosa della cura delle bufale - è regolare; ci sono 40 chiese pentacostali sparse in capannoni abbandonati nelle campagne, di cui appena 3 o 4 svolgono attività regolari, mentre i pastori delle altre si occupano di «assistenza» in cambio di soldi. Il giro dei caporali è vorticoso: migliaia e migliaia di sfruttati e per ognuno il caporale trattiene cinque euro sui 25 della giornata. E poi c’è il grande commercio delle droghe.



Ma i Bulgari, ancorché “comunitari”, con i clandestini africani che occupano le sconfinate campagne di Castel Volturno, condividono ruolo e destino: braccia per un’agricoltura incapace di modernizzarsi, e vita in enclave, che quando si apre mostra cose che nessuno vuole vedere.

Problemi grandi, enormi, ai quali attendono poche strutture caritatevoli. Problemi fuori dalle possibilità (e capacità) delle amministrazioni locali e che meriterebbero un intervento, come si diceva nel ’900, “organico” dello Stato: cioè rispetto delle leggi, bonifica sociale, integrazione vera, risanamento urbano di queste periferie senza città.



Chiedere l’intervento dello Stato nella Domitiana come nelle altre enclave del Paese, non «è buttare la palla in tribuna», abdicare alla responsabilità degli attori locali, tutt’altro è chiedere che l’intera comunità prenda atto di queste situazioni e lavori seriamente per risolverle nell’interesse di tutti. Perché quando si compra un chilo di arance a 40 centesimi una domanda è il caso di cominciare a farsela sul perché quel prezzo è così basso.













