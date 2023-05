Le parole hanno un senso. E un peso. È così con Spalletti, che ha vissuto un intenso week-end, pochi giorni dopo la conquista dello scudetto.



Ha incontrato De Laurentiis e avviato il discorso sul futuro e da lui sono partite le prime rassicurazioni ai tifosi perché non c’è scritto da nessuna parte che i big andranno certamente via. Possibile l’uscita di Kim, su cui ha allungato più di uno sguardo - e da tempo - il Manchester United, perché c’è una clausola milionaria che gli consente di liberarsi (ammonta a oltre il triplo rispetto a quanto il Napoli lo ha pagato). Peraltro, l’effetto della rivoluzione di pochi mesi fa - dopo le partenze illustri - ha prodotto eccellenti risultati. In quei giocatori, come il presidente ha evidenziato nell’intervista al «Financial Times», si era esaurita la voglia di vincere. E De Laurentiis ha sempre voglia di migliorare. Non a caso, nella serata della festa al Maradona, ha ricordato che avrebbe voluto fare ancora più strada in Champions League.

Spalletti ha le stesse ambizioni del suo presidente ed è importante che questi due grandi uomini di calcio, artefici di un’impresa non solo calcistica, abbiano deciso di proseguire insieme.

Certo, gli accordi vanno ratificati ma quel passaggio sulle società che all’improvviso «possono cambiare i biglietti di una destinazione» non lascia pensare a una trattativa che può prendere altre strade. I modi e i termini dell’intesa saranno presto resi noti da De Laurentiis, già al lavoro da tempo sulla prossima stagione, non soltanto sulla rosa ma anche sullo staff dirigenziale, dal momento che l’uomo marketing Formisano e il ds Giuntoli hanno deciso di seguire altre strade dopo questo successo al quale hanno contribuito in anni di lavoro. Spalletti, uomo saggio, non ha già spostato il suo sguardo oltre il 4 giugno. E - ecco il discorso delle parole che contano - lo ha confermato negli spogliatoi di Monza dopo la quarta sconfitta, che non incide in alcun modo sulla classifica e sull’obiettivo che il tecnico ha fissato dopo lo scudetto: è possibile superare il record dei 91 punti di Sarri battendo Inter, Bologna e Sampdoria. Spalletti avrebbe voluto vedere altro, a prescindere dal risultato. Il Napoli non c’era. Arrendevole in difesa e mai pungente in attacco, con Osimhen che è rimasto a secco e vede Lautaro sempre più vicino in classifica cannonieri (23 reti contro 20).

Il destino “forte” gli uomini “forti” lo costruiscono anche in queste partite apparentemente senza alcun significato. Lo hanno per chi osserva i giocatori, dalla panchina o dagli spalti, perché a Monza vi era stata l’ennesima invasione napoletana. «Il professionista è sempre alla ricerca degli stessi obiettivi: andare sotto il livello abituale di qualità non può accadere», il suo messaggio alla squadra e in particolare a coloro che hanno giocato meno, dunque ancora sottoposti ad esami in vista della prossima stagione. Ha adoperato parole che una squadra non dovrebbe mai ascoltare dal proprio allenatore: appagamento e presunzione. La posizione di Spalletti è netta e vale anche in queste giornate di apparente relax e di festeggiamenti che si succedono per un’impresa che resta nella storia.