Occorre dirlo subito: nell’intricato e drammatico “puzzle” di Mosca, la visita, annunciata ieri dal Vaticano, del cardinale Zuppi, appare come l’elemento più incomponibile.

Si tratta quasi di un punto estraneo e perfino estroverso nel momento in cui alla trama di guerra si è aggiunta l’inquietante appendice di una rivolta - poi rientrata ma ancora avvolta da molti misteri - della milizia di Prigozhin, il “conquistatore di Bakhmut”, ora esiliato (parrebbe azzardato dire: riparato) in Bielorussia. Si stenta quasi a immaginare la figura di un messo di pace nel turbine di una capitale scossa dai sommovimenti e dai veleni che dal Cremlino si riversano sulle piazze. Mosca sull’orlo del caos è stata la fotografia, più che il semplice titolo, di una città-Stato presa nuovamente dalle convulsioni di una storia scritta con fiumi d’inchiostro, e ancor più di sangue. Non era certo questo il clima che l’inviato vaticano poteva prefigurare fino a qualche giorno fa, già alla vigilia di una missione comunque difficile ed estremamente impegnativa: la seconda parte di quella “missione di pace“, fortemente voluta da papa Francesco, e da lui per primo annunciata sull’aereo di ritorno da Budapest, ribadita dopo l’incontro a Roma con il presidente ucraino Zelensky. Pur trattandosi in pratica dell’unica, concreta iniziativa di dialogo con orizzonte sulla pace, va anche ricordato lo scetticismo con cui fu accolta, non dileguato neppure dopo l’incontro diretto a Kiev tra il presidente ucraino e il cardinale Zuppi.

Nel migliore dei casi, per la ricerca di un profilo vagamente positivo, si è fatto riferimento alla seconda fase, quella della visita a Mosca, del possibile incontro con Putin o quantomeno con il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, sostenitore con pochi scrupoli della politica aggressiva dello “Zar” di Pietroburgo. Tra Papa Francesco e il patriarca, la divergenza di vedute era andata anche oltre il “bon ton” diplomatico, e certo l’esortazione del vescovo di Roma a sottrarsi al ruolo di “chierichetti del potere” ha segnato un punto critico nei rapporti.

Ma anche questo, nei tumultuosi sviluppi di tutta la vicenda ucraina, sembra appartenere a un altro tempo.

Ora, proprio alla luce dei nuovi eventi con al centro Mosca, l’attenzione preliminare già rivolta al seguito della missione di pace acquista tutto un altro senso. Ancor più che nella prima fase è esplicita, nel comunicato della Segreteria di Stato che accompagna la missione di Zuppi, il raggio d’azione delimitato all’aspetto umanitario, concentrato sulla questione dei bambini (terribile, oltre 18 mila deportati dall’Ucraina in Russia) nella speranza che “tali gesti possano promuovere processi di pace“.

Anche dal Vaticano emerge quindi la piena consapevolezza di una situazione diventata ancora più difficile, e dalla quale sembra realistico non aspettarsi molto. In altre parole, quasi una missione impossibile. Ma se questo è vero al confronto con la realtà ordinaria, occorre anche aggiungere che di ordinario a Mosca, in questi giorni, c’è ben poco, anche in relazione alla stessa crisi innestata all’invasione dell’Ucraina. La “marcia” su Mosca di Prigozhin si è arrestata militarmente a 200 chilometri dalla capitale ma non ha mancato di investirla però in pieno dal punto di vista politico. Nello scenario che si è andato delineando e nel quale persistono incertezze e veri e propri misteri, la visita di Zuppi è forse il segno di contraddizione di cui ha più bisogno un teatro di guerra, attraversato per di più da una farsa che ha portato a un passo dalla guerra civile. È difficile pensare a un Putin rafforzato dagli eventi; e del tutto indifferente a una missione che, perfino al di là dei contenuti, potrebbe presentarsi come l’occasione per allentare in qualche modo le forti tensioni sul Cremlino. Senza sottovalutare il peso delle tante incognite ancora in campo, è un fatto che l’iniziativa vaticana indica di per sé, con la forza che viene anche da un tempismo inaspettato, l’unica via alternativa del ricorso al dialogo e alla costruzione di percorsi di pace. Tutta materia tenuta finora in disparte in un campo dominato e assoggettato dai conflitti. Come non pensare, seppure allo stremo delle speranze, che anche per Putin questa finestra vaticana naturalmente affacciata sulla pace e aperta sotto ai suoi occhi, non possa diventare uno spiraglio, o quantomeno un appiglio per intraprendere una strada non segnata, com’è stato finora, dalla pietra miliare del conflitto?

Con il fallito golpe di Prigozhin la situazione a Mosca e dentro lo stesso apparato di comando di Putin è certamente mutata. E uno degli effetti del mancato assalto al Cremlino è stato quello di rendere più urgente e necessaria una via d’uscita complessiva alla crisi ucraina.

Significa pur qualcosa il repentino e incomprensibile ridimensionamento delle accuse a Prigozhin passato in poche ore da traditore della patria a un capo delle milizie con il quale venire a patti – e grazie proprio ad un’opera di mediazione esterna, per mano di Lukascenko.

Questo per dire che la missione di Zuppi è ora importante in sé; più importante che in qualsiasi altro momento. Senza neppure addentrarsi troppo nel labirinto di analisi, viene in mente come le curvature della storia si risolvano talvolta proprio al punto di rottura: quando la stessa entità della crisi, per non esplodere, va in cerca quasi da sola dei motivi, o anche dei pretesti, per ritagliarsi una via d’uscita. L’intensificarsi dei rumori di guerra, rende sempre più viva l’urgenza e l’esigenza di andare a vedere, secondo le parole di Zuppi, “dov’è che si nasconde la pace”. Mosca è una tappa fondamentale. E a ben vedere perfino il limite prudentemente posto alla missione vaticana, concentrata sul profilo umanitario, può venire incontro per l’obiettivo grosso della ripresa dei negoziati. Gli aiuti sono di fatto anche una prima base di dialogo. E proprio Zuppi, su questo versante, per esperienza e attitudine pastorale, appare l’inviato più indicato per saldare l’aspetto umanitario con quello politico. Anche la diplomazia della misericordia sa camminare coi i piedi per terra.