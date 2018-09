Mossa anti-abusivi, al Vomero strisce blu fino alle 3 di notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 22:05

La presenza dei parcheggiatori abusivi in ogni angolo della città è una situazione ormai insostenibile. Ma una proposta che potrebbe fare da deterrente arriva dalla Municipalità 5 (Vomero Arenella), vessata negli ultimi tempi per l’aumento di locali di ristorazione con conseguente impennata di clienti che inevitabilmente attirano parcheggiatori abusivi. Una pratica che coinvolge non soltanto gli automobilisti, ma anche i giovanissimi a bordo di scooter, obbligati, e spesso minacciati, a consegnare l’euro per la...