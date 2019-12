Napoli: Minopoli presidente della Mostra d'Oltremare, la scelta scontenta anche Auricchio

C’è chi dice che nemmeno il suo braccio destro - amico e consigliere fidatissimo - Attilio Auricchio, sia convinto della scelta del sindaco Luigi de Magistris di puntare su Remo Minopoli a Presidente del cda della Mostra d’Oltremare. E chissà se è solo un caso l’assenza di Auricchio alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Stefano Bollani, celebratasi in concomitanza con l’annuncio di Minopoli. Auricchio voleva Amedeo Manzo alla Mostra d’Oltremare, il banchiere e presidente della Napoli Holding che ha salvato per il rotto della cuffia Anm che pure aveva presentato la sua candidatura.

LEGGI ANCHE Minopoli: «Per la Mostra ci sarà una svolta, le critiche pretestuose sono incomprensibili»

Tuttavia, quello di presidente della Mostra è ruolo privo di deleghe, ma di grande prestigio e ben remunerato, intorno ai 55mila euro l’anno. Uno stipendio - con tutto il rispetto - da impiegato di livello buono più che da manager di un ente storico, e anche questo è un fatto. Li alla Mostra, il ruolo di amministratore lo ricopre Valeria De Sieno che è il consigliere delegato dal sindaco, di fatto l’operativa è lei, le chiavi della Mostra ce le ha in mano e le sono state date dall’ex pm che ne tiene in tasca sempre una copia autenticata. L’unica a essere davvero contenta per Minopoli è Alessandra Clemente che ha la delega ai vigili urbani, visto che Minopoli è suo amico vero. Porta a casa una poltrona importante dopo l’informata del rimpasto che ha visto l’altra first lady Eleonora De Majo - avanguardia dei centri sociali - dominare la scena con l’entrata in giunta e la delega pesantissima alla cultura e piazzare il colpo di Maria De Marco a presidente di Asìa.

LEGGI ANCHE Remo Minopoli presidente della Mostra d'Oltremare, la rivolta del Pd: «Assolutamente inadeguato»

Si può dire che il sindaco nel rimettere a posto gli equilibri interni - una partita che si gioca solo nel gruppo demA - ha aperto una nuova competizione tra assessori per stimolarli ma soprattutto tra le due papesse. Se questo era l’intento dalla sua squadra di governo arrivano segnali negativi: si sono visti musi lunghi e sentiti brusii di perplessità su Minopoli. Tanto che i comunicati pieni di stima verso il neo presidente - come quello del vicesindaco Enrico Panini - sono sembrati un modo per stoppare la crescente incredulità sulla scelta dell’ex pm. Il sentire comune degli assessori - tranne una - va in ben altra direzione: se riequilibrio doveva esserci andava fatto in direzione dei moderati pescando un po’ di più nel mondo delle competenze la riflessione che viene fuori. Al momento Minopoli - un giovane di 34 anni - è visto in giunta un po’ come un extraterrestre che può contare su altri due fattori a suo favore oltre all’età: essere un ras della movida e dei baretti dei quali la Clemente è stato sempre interlocutore sulle tante ordinanze emanate ed essere nel cerchio magico dell’assessora. Di qui i dubbi nell’affidargli l’immagine di un ente che deve essere rilanciato.

LEGGI ANCHE Napoli, de Magistris nomina il fratello del consigliere Dema presidente della Mostra d'Oltremare

Nel gioco degli specchi arancioni - a dire il vero - Manzo non ci è voluto entrare. Lui ripete come un mantra di «essere un tecnico al servizio della città» non gli piacciono le casacche politiche fossero arancioni, bianche o rosse e ci ha messo del suo per sfilarsi dalla Mostra che invece di chiudere vertenze apre nuovi scenari dove Auricchio vuole prendersi la sua rivincita. Il carabiniere in prestito a Palazzo San Giacomo continua a puntare su Manzo per allargare la Napoli Holding. Il progetto che in questi giorni verrà sottoposto al sindaco è quello di fare della società una vera Holding atteso che a oggi è un contenitore con dentro solo Anm. L’idea è portare dentro anche la Mostra d’Oltremare e le altre partecipate. Manzo per convincere de Magistris punta a chiudere la vicenda del trasporto pubblico che al sindaco sta letteralmente togliendo il sonno. L’asso nella manica per centrare questo obiettivo è la gara regionale per il trasporto pubblico. Anm vi parteciperà ma all’interno di una Ati di grande peso, come dire che il Comune conserverà la maggioranza, ma la gestione passerà a un soggetto che potrebbe essere anche non pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA