Mourinho parla del rinnovo del contratto, confidando in un incontro con la famiglia Friedkin per ufficializzare la sospirata permanenza nella Capitale. Mazzarri, di fatto un traghettatore fino a giugno, è in silenzio alla vigilia e aspetta i rinforzi, almeno tre, conseguenza inevitabile del modesto mercato estivo. Ma per Roma e Napoli il futuro è questa notte all’Olimpico, uno spareggio Champions per le protagoniste del Centro-Sud che stanno vivendo una prima fase della stagione davvero complessa. Al di sotto di Inter e Juve è bagarre: il Napoli campione d’Italia al momento è fuori dalla zona Champions, la Roma idem.

Ecco perché Mourinho e Mazzarri devono cercare la svolta in questa partita, dopo aver vissuto l’amarezza della sconfitta a Bologna (i giallorossi) e dell’eliminazione dalla Coppa Italia (gli azzurri). Il campionato è lungo ma l’effetto di un nuovo passo falso potrebbe incidere su spogliatoio e ambiente. A Roma si erano accesi per l’arrivo di Lukaku ma la squadra continuare a lasciare le cose in sospeso. A Napoli c’era la convinzione di poter ripetere la straordinaria stagione di Spalletti e il primo a pensarlo era probabilmente De Laurentiis, altrimenti gli acquisti sarebbero stati effettivi rinforzi, non operazioni accessorie come si sono finora dimostrate quelle di Natan, Cajuste e Lindstrom.

Certo, l’obiettivo quarto posto era quello che il presidente aveva indicato dopo la presentazione di Garcia (e nell’intervista di ieri al Corriere dello Sport Stadio si è scoperto che avrebbe voluto cacciarlo un minuto dopo: evidentemente non si erano conosciuti bene nei dieci giorni di incontri prima della firma) ma in cuor suo sperava di dimostrare che niente sarebbe cambiato dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli. È stato un importante risultato centrare la qualificazione agli ottavi Champions ma al momento la squadra che fu campione d’Italia è nelle sabbie mobili. Non riesce a recuperare la sua identità, è frenata da una pessima condizione fisica e da una tensione che le fa sbagliare anche le cose più elementari. Così sarà difficile anche per un vecchio artigiano del pallone come Mazzarri (stasera la sua panchina numero 500 in serie A) rimetterla in carreggiata. La sfida con la Roma è l’occasione per dare continuità ai risultati in campionato e trasmettere ai tifosi un segnale positivo.

Sarebbe, altrimenti, difficile affrontare la depressione della piazza che mai avrebbe immaginato di assistere a spettacoli come quello della partita di Coppa Italia contro il Frosinone, la squadra di una città di 46mila abitanti che ha eliminato il Grande Napoli. Non è ancora realtà il torneo di Èlite a cui aspira De Laurentiis, l’unico presidente italiano che ha aperto alla Superlega, peraltro in maniera cauta.

In questo momento il Napoli deve aspirare soltanto a recuperare la sua dimensione (e non è poco), ricompattando lo spogliatoio dopo i messaggi duri di Mazzarri sui giocatori dalle facce tristi (e probabilmente con la valigia in mano) e di De Laurentiis su quelli che tentennano sul rinnovo del contratto, come Zielinski, che pure in estate aveva respinto la proposta degli arabi. Sono i risultati, sempre quelli, a spazzare via le nubi, a sciogliere i malumori e a soprattutto a consentire a un allenatore a tempo come Mazzarri di riordinare le cose nello spogliatoio, dopo aver provato a sistemarle in campo. Ad esempio, in quella difesa che rischia contro qualsiasi avversario e soffre in particolare il gioco aereo e gli sviluppi dei calci piazzati. Sia utile ricordare che la Roma è la squadra più pericolosa sui colpi di testa, con 8 reti realizzate, peraltro da sette giocatori.