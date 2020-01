La distanza incolmabile tra promesse e realtà

Il Movimento 5Stelle è così: non c’è Paragone. Nel senso però di Gianluigi, il senatore espulso per non aver votato la legge di bilancio. Di Maio ha invitato tutti a serrare le fila, ma le agenzie non facevano in tempo a riportare le parole del Capo politico che Di Battista, capopopolo senza cariche che scalda i cuori dei militanti, dava subito un saggio della compattezza di M5S, scrivendo su Facebook: «Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali». Di Maio è servito. Non sono necessarie, credo, altre dimostrazioni di come i 5Stelle siano vicini all’implosione.



La loro storia è punteggiata, in realtà da abbandoni ed espulsioni, e il caso Paragone non rappresenta un’eccezione. Ma la differenza sta tutta nei risultati elettorali che fanno da sfondo: «quando perdi 2 elettori su 3 – ha detto impietosamente il senatore – ti espelle il nulla». Avrebbe potuto anche osservare che, stando ai sondaggi, c’è il rischio che in Emilia Romagna, alle ormai imminenti elezioni regionali. se ne vadano addirittura 3 elettori su 4. Dopo un anno e mezzo di governo, Di Maio non ha ancora trovato il modo di arrestare l’emorragia di voti. Non si può dire che non le stia provando tutte. Prima il governo con la Lega, poi il governo con il Pd; ora, nel messaggio d’inizio d’anno, ha persino mandato a riposo il suo rasoio e si è presentato per gli auguri con la barba e il maglioncino: una sorta di simil-Salvini, insomma. Una magnifica ossessione, oramai.



È molto istruttivo, peraltro, il modo in cui Di Maio ha rivendicato l’azione svolta al governo. Ha cominciato dalla prescrizione, che dopo il primo grado non esiste più, per proseguire con il carcere ai grandi evasori e la legge spazzacorrotti, mettendo dunque uno di seguito all’altro tutti i provvedimenti approvati, insieme con la Lega, dal precedente governo. Ha poi tirato fuori un numero: quaranta, ha detto, sono ben quaranta i provvedimenti approvati grazie ai Cinque Stelle, e di nuovo ha presentato il sunto del lavoro svolto in venti mesi senza distinguere il Conte-1 dal Conte-2, il gialloverde dal giallorosso. Il che vorrebbe dire, evidentemente, che loro sono sempre gli stessi, coerenti con le loro battaglie, e che non sono né di destra né di sinistra. Ma, nei fatti, significa piuttosto che il Movimento fa molta fatica, e in particolare la fa Luigi Di Maio, a sistemarsi nello schieramento progressista. Dove sono ormai le sardine a tenere la piazza, non certo i grillini.



Cosa resta, allora, a Di Maio, se l’entusiasmo movimentista si sposta verso nuove figure e nuovi soggetti, se con la sinistra si governa obtorto collo, mentre sono ormai da buttar via i termini che Paragone usa per descrivere il movimento delle origini, quello in cui era entrato: «stop allo strapotere finanziario, stop con l’Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, stop alle liberalizzazioni». I Cinque Stelle al governo, che dovrebbero entrare in un’alleanza di centrosinistra – almeno secondo gli auspici di Zingaretti e Conte –, non possono in realtà più usare credibilmente questo genere di argomenti (o meglio: di retorica). Che però rimane quella non solo di Paragone, ma anche di Di Battista e di una parte non piccola del loro perduto elettorato.



Beppe Grillo si rifugia nell’ironia, scavando una benaugurante fossa sulla spiaggia mentre invita all’ottimismo: l’Elevato se lo può permettere. Ma Di Maio, alle prese con le mancate restituzioni, con le dimissioni del ministro Fioramonti, con i malumori di tutti quei parlamentari che vedono allontanarsi una prospettiva di rielezione? All’inizio di questa seconda esperienza, avviata di fronte al pericolo del voto anticipato e di una vittoria della Lega, Di Maio ha sperato che il governo fosse un collante sufficiente (sublime paradosso, per un movimento antiestablishment, rimanere in piedi solo grazie a un peso determinante per gli equilibri di maggioranza). In realtà sta accadendo l’esatto contrario: la permanenza a palazzo Chigi è per il M5S un moltiplicatore di tensioni e un fattore di disgregazione.



Perché ora le cose si vedono con la giusta proporzione. Cartesio paragonava le passioni a lenti di ingrandimento: «fanno sempre apparire più grandi e importanti del vero tanto i beni quanti i mali». È vero anche delle passioni politiche agitate dai grillini nella fase ascendente della loro parabola. Ma poi qualcuno gli occhiali se li toglie. E allora hai voglia a elencare il reddito di cittadinanza, quota 100, adesso il blocco degli aumenti dei pedaggi autostradali e prima il decreto dignità: C’è una distanza troppo grande fra le dimensioni raggiunte da questi risultati e la promessa di cambiamento che il Movimento, nella sua fase populista, ha ventilato.



La realtà è che la trasformazione in una forza politica di proposta, capace di costruire una nuova visione dell’Italia e di dotarsi di una strategia politica di lungo periodo, non è finora riuscita. Di Maio ora mette in guardia dalla restaurazione che seguirebbe la fine del Movimento, ma sa bene che non c’è stata nessuna rivoluzione, nessuna testa è rotolata via ed anzi quella che rischia di più, in questo momento, è la sua.

