Se i grillini rischiano di «morire» democristiani

La forza moderata e liberale descritta da Di Maio ha dunque scelto: Giuseppe Conte ne sarà il leader, anche se la lectio magistralis fiorentina aveva contenuti che sarebbe più giusto definire blandamente socialdemocratici, più in linea anche con l’eventuale adesione al partito socialista europeo, a cui pare che i vertici del Movimento stiano lavorando. In ogni caso, pencoli un po’ più di lì o un po’ più di qui, il profilo che ne risulta sembra tagliato per una forza politica di centro.

Una forza politica che guarda a sinistra – che è la nota formula degasperiana per definire la Democrazia cristiana.

Moriranno dunque democristiani, i grillini? Effettivamente, potrebbe darsi il caso. Nel processo di maturazione che li ha accompagnati all’interno delle istituzioni – prima in parlamento, poi al governo, poi più precisamente, in tre governi: uno più diverso dell’altro –, l’ultima mutazione pare indicare infatti un approdo neanche lontanamente immaginabile da quanti ricevettero il battesimo delle origini: in piazza, a colpi di Vaffa, quasi quindici anni fa. Se però si ha la pazienza di leggere prima l’intervista del ministro degli Esteri, che parla di europeismo, di atlantismo, di attenzione alle imprese e ai diritti, poi il discorso dell’ex premier nella sua Università, in cui si celebrano i valori costituzionali, i diritti della persona, la cornice europea, bisogna prendere atto che la sforzo per assomigliare al Biancofiore c’è tutto.

Gli storici insorgeranno: la Dc era un’altra cosa, l’Italia tutta era un’altra cosa. Altra cultura politica, altra sensibilità istituzionale, altro contesto internazionale. Non c’è dubbio. E non si vuol dire mica che Di Maio, pur veloce come il fulmine nel citare De Gasperi una settimana dopo il voto, nel 2018, somigli davvero allo statista trentino. Tanto poco gli somiglia, quanto poco Conte è accostabile a Aldo Moro, pugliese come lui. Quel che però è innegabile, è la distanza siderale dei Cinque Stelle targati 2021 dai temi sui quali il Movimento ha costruito nel quindicennio trascorso la sua fortuna elettorale: la democrazia diretta, il giustizialismo, la restituzione dei denari pubblici, il no forte e chiaro a qualunque forma di mediazione, di compromesso, di negoziato con le altre forze politiche.

Di tutto questo non c’è più nulla. Ora Di Maio spiega volentieri come rilanciare la produttività e come, ad esempio, «affinare lo strumento del reddito di cittadinanza» (e «affinare» è un verbo eufemisticamente assai ben scelto, se si vuole indicare un cambiamento di rotta su una materia così profondamente identitaria per il Movimento), mentre Conte ragiona pacatamente della creazione di un nuovo «demos europeo» e sposa una forma di «populismo gentile», attenta ai «reali bisogni di una collettività». Gentilezza, pacatezza! Dove sono l’indignazione, la denuncia, l’irrisione? Dove sono le funebri metafore di Beppe Grillo, i soprannomi appioppati per schernire l’avversario politico, le scatolette di tonno e tutto l’armamentario del grillismo prima maniera? Nella nuova versione del Movimento, che forse richiederà, per far posto a Conte, anche qualche cambiamento di Statuto (e pensare che sono nati con una roba che ebbero l’ardire di definire «non-Statuto», qualunque cosa la boutade significasse), trova posto una certa sensibilità sociale, una critica misurata agli eccessi del liberismo, una più marcata sottolineatura dei temi ecologici (ma senza intransigenze ed estremismi, senza decrescite felici, senza il fardello ideologico dell’ambientalismo del No). Nulla di male, anzi forse molto di bene, ma «quantum mutati ab illo»! Quanta differenza da ciò che sono stati!

Ma non sono solo i temi. È questione di gesti, di atteggiamenti, di posture: così almeno direbbe un antropologo che li volesse studiare. Prendete il linguaggio. Il solo fatto che a capo del Movimento ci finisca un giurista, che ha familiarità con una prosa burocratico-amministrativa, e che potrebbe senz’altro parlare come il miglior Forlani di una volta, la dice lunga sulla mutazione in corso. Certo, Grillo formula ancora nei suoi post indovinelli e strambi paradossi, e riesce ancora a presentarsi alle riunioni politiche con un casco da astronauta, ma ormai è folclore. Di Maio-Crimi-Conte: i descamisados alla Di Battista li hanno messi alla porta.

Resta da capire se per un Movimento così rinverginato vi sia effettivo spazio politico. Conte porta in dote una grande popolarità, che ora deve spendere nella conquista del consenso, cosa che da premier in tempo di pandemia, con una certa aspirazione a collocarsi super partes, gli era di fatto risparmiata. Si può nutrire un certo scetticismo, data la repentinità e profondità del cambiamento. Ma se poi si guarda intorno, a tutto il rimanente dell’offerta politica, beh: siamo onesti, non è che la concorrenza sia agguerritissima. Del resto, se così non fosse, perché a palazzo Chigi siederebbe, venendo da un altro mondo, l’ex governatore della BCE?







