Un movimento in liquidazione ​oltre gli slogan

Scissione: l’ultimo capitolo della storia dei Cinque Stelle è il più doloroso. Perché di espulsioni e abbandoni ce ne sono stati molti, tra i pentastellati. Di dimissioni e di passi indietro anche, ma all’addio dell’ex capo politico, con tanto di raccolta firme e formazione di gruppi autonomi, non si era ancora arrivati. Ci si arriverà a breve, a quanto pare. Ma per la politica italiana non è una novità.

Nel Pd è già successo che due ex segretari di partito prendessero cappello e traslocassero altrove. E il dato va richiamato, perché è la dimostrazione di una fragilità ideologica e culturale che nel campo largo del centrosinistra – se ancora vogliamo dar fiducia alla larghezza – dura da un bel po’.

La storia dei Cinque Stelle, e di Luigi di Maio, è però diversa. Perché non è la storia delle difficoltà incontrate dai vecchi partiti della prima Repubblica a mutar pelle, ma quella delle nuove formazioni politiche a darsene una resistente. I Cinque Stelle sono arrivati in Parlamento, nel 2013, sull’onda di due esigenze fondamentali: un radicale rinnovamento della classe politica, una profonda moralizzazione della vita pubblica. Si può disquisire a lungo su come siano state raccolte, rilanciate o soddisfatte: è evidente che non sono bastate a fare del Movimento un partito. I grillini ne hanno in realtà cavalcata anche un’altra, tipica delle formazioni populiste: il rigetto del quadro istituzionale entro il quale l’Italia è tradizionalmente collocata. Lo si dimentica troppo facilmente, ma nel linguaggio colorito del Movimento originale c’erano cose come la democrazia diretta, l’uscita dall’euro, il superamento dalla Nato, cose di fatto incompatibili con la collocazione al governo (a meno di non voler giocare bellamente a far la rivoluzione). Il guaio è che, dopo una legislatura passata felicemente all’opposizione, i grillini sono cresciuti abbastanza da dover scegliere. E hanno scelto: Palazzo Chigi. Entrati dal portone principale, hanno pescato da qualche casting fatto a ridosso del voto un avvocato, Giuseppe Conte, così privo di esperienza politica, di appartenze, di connotazioni ideologiche, da poter andar bene anche alle altre forze politiche, di destra (la Lega prima) e di sinistra (il Pd poi). Il risultato è paradossale: mentre, provvedimento dopo provvedimento, i Cinque Stelle mollavano tutte o quasi le bandiere programmatiche sventolate negli anni, Conte trovava il modo di accomodarsi alla presidenza del partito, confezionata apposta per lui. E però, se lui s’è accasato, Casaleggio non c’è più, Grillo s’è stufato, Di Battista se n’è andato e ora pure Di Maio è a un passo dall’addio (c’è Fico, è vero, ma a far cos’altro, se non la foglia di?).

C’è chi dice che il vero detonatore sia il limite del doppio mandato, che impedirebbe a Di Maio di tornare in Parlamento (salvo deroga, sulla quale con questi chiari di luna Di Maio non può certo contare). Ma in una prospettiva più ampia il passaggio che vive il Movimento in queste ore era largamente prevedibile. Paradossalmente, ha ragione Di Battista, quando ricorda che anche la nascita del governo Draghi è stata accompagnata da una scissione: le crisi internazionali provocano infatti assai spesso mutamenti di scenario, nuove collocazioni, scomposizioni e ricomposizioni. È stato così molte volte, nella storia del nostro Paese, dall’età giolittiana al primo governo Prodi, per abbracciare in un colpo solo l’intera vicenda del Novecento. Il problema dunque, al di là delle motivazioni e dei destini personali, non è perché sta accadendo, bensì piuttosto cosa accadrà d’ora innanzi, sui diversi versanti coinvolti.

A cominciare dal governo. Nuovi gruppi parlamentari comportano una ridefinizione del profilo della maggioranza, e l’uscita del Ministro degli Esteri in carica interviene anche sui numeri della rappresentanza in seno all’esecutivo della prima forza politica presente in Parlamento: non si può far finta di nulla. Conte potrebbe essere tentato dall’appoggio esterno, per aver le mani più libere in campagna elettorale. Ma, in questo modo, a essere coinvolto dalla crisi dei Cinque Stelle sarebbe anche l’alleanza col Pd. È vero che da tempo Conte non è più il punto di riferimento fortissimo dei progressisti, come disse improvvidamente l’allora segretario del Pd Zingaretti, ma è difficile per i democratici spacciare per strategica un’alleanza coi Cinque Stelle tornati agli antichi fasti populisti, in rotta di progressivo allontanamento dal baricentro Draghi.

Altro versante: l’area centrista, moderata e liberale, dove si presenta un nuovo inquilino (e un altro ancora, il sindaco di Milano Beppe Sala, pare sul punto di approdare). Mettere insieme così tante personalità – quelle che già ci sono e quelle date in arrivo – non è uno scherzo: il centro appare sempre di più come la perla che luccica in fondo al mare,ma che alla luce del sole si sfarina irreparabilmente tra le mani.

Alla luce del sole, cioè all’appuntamento col voto. E questo è l’ultimo versante, il più nebuloso. Perché a meno di un anno dalle urne nessuno può scommettere sul profilo di partiti e coalizioni, su candidati premier e regole elettorali. E questa diffusa incertezza è la prova provata della spaventosa inconsistenza della politica italiana.