LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma sì, Mughini ha proprio ragione. Che destino può attendere, infatti, un simile soggetto capace di prendersi gioco della maglia della Juventus, del suo tricolore cucito sul petto? È chiaro che quel ragazzaccio ha l’animo macchiato dal pregiudizio, dalla violenza, il cuore di birbante, l’esuberanza di chi, primo o poi, è destinato a delinquere. Anzi, Mughini è stato persino tenero, nelle sue vesti di veggente.Ed allora, altro che parcheggiatore abusivo, quel bimbo che ha già il futuro chiaramente segnato (lo dice lui e c’è da credergli fermamente) senza intervento educativo del padre o della madre o dello zio o anche di un vicino di casa, potrebbe anche diventare uno di quelli che ti urta lo specchietto e poi ti vuole truffare, che fa il gioco delle tre carte al turista sprovveduto, che strappa la collanina alla vecchietta (per restare nella oleografia della tradizione dell’anti-napoletano).Perché pare che tutti abbiano iniziato così, insultando la squadra rivale della propria squadra del cuore. Ma tutto questo nella migliore delle ipotesi. Perché i clan probabile che già lo abbiano individuato: vuoi vedere che un simile soggetto può essere affiliato già adesso, novello «muschillo»? Ha ragione Mughini: anzi, è stato persino tenerello, quasi irriconoscibile per sensibilità, quando nel descrivere l’inesorabile destino che attende il ragazzino non ha invocato l’affido in una casa famiglia, o magari persino l’intervento dei servizi sociali. Modello Bibbiano, per intenderci. L’inquisizione grottesca del gesto che resta fine a se stesso, che non ha nulla di violento e non è neppure così offensivo (inopportuno di sicuro, per carità) da meritare la discesa in campo di uno dei più autorevoli scrittori e opinionisti in circolazione, dà il senso di come la vera gogna siano ormai i social e i loro derivati e di chi campa ogni volta per bacchettare e dare lezioncine educative.Mughini da intellettuale qual è che bisogno aveva di scendere al livello di un ragazzino che ha fatto un gesto magari stupido, magari scherzoso e che magari, dopo, gli ha persino procurato una tirata d’orecchie, un ceffone, una punizione esemplare, del padre e della madre? Ma non esageriamo. Magari Mughini per impedire al ragazzo di fare il parcheggiatore abusivo può invocare alla Fca, l’ex Fiat, di smettere di produrre auto, così quel destino che pare cosi sigillato possa non essere compiuto. “Aborro aborro”, Mughini ha “aborrito” per una vita (su temi molto più seri e drammatici nella storia d’Italia): ora viene un bambino che aborra una maglietta di una squadra di calcio, la sua amata Juventus, la Signora d’Italia, e gli indica il destino neppure fosse il Mago Otelma. Più che un aruspice dell’era moderna, sembra un antico fattucchiere. Se il bimbo diventerà parcheggiatore (magari abusivo) non sarà certo perché domenica sera ha «profanato» lo stemma della Juventus. L’unica certezza: non sarà mai un tifoso della Madama.