Via i murales e poi un piano per i ragazzi di Napoli

Le analisi costi-benefici, fatte da molti studiosi, mostrano come i programmi a favore delle famiglie e dei bambini più svantaggiati abbiano impatti positivi e di lunga durata: migliorano i risultati nel percorso educativo, riducono anche i tassi di criminalità, accrescono la produttività sul lavoro e incidono su altri aspetti, come la probabilità di divenire ragazze madri.



Ma soprattutto è certo che i benefici superano ampiamente i costi sostenuti. L’analisi del Perry Preschool Program, attuato negli Stati Uniti a favore di bambini svantaggiati afro-americani, ha stimato un tasso di rendimento annuo compreso tra il 7 e il 10 per cento, includendo tra i benefici sociali sia gli effetti sul livello d’istruzione e sulla carriera lavorativa dei beneficiari, sia i risparmi sugli interventi di recupero dell’istruzione, per cure, per spese giudiziarie e per la sicurezza. Una valutazione del Chicago Child Parent Center Study (CPC), condotta su individui di 26 anni che in età prescolare avevano partecipato al programma, ha stimato che ogni dollaro investito ha generato un rendimento totale di 10,8 dollari.



Quindi non occorrono solo bonus, ma servizi, servizi integrati territoriali socio – sanitari. E asili nido. I dati della Fondazione Openpolis evidenziano che l’offerta di posti pubblici in asili nido in Italia è molto disomogenea. In alcune aree, infatti, più del 70% dei posti disponibili sono pubblici (soprattutto in Emilia Romagna, Toscana, nelle province di Pesaro-Urbino e Trento), in altre questa percentuale è molto più bassa: a titolo esemplificativo, a Caserta e Reggio Calabria la stessa percentuale non supera il 30%. Se poi consideriamo la spesa pro capite per infanzia e asili nido nella città con più di 200mila abitanti, Napoli occupa le posizioni più basse della graduatoria (36,22 euro), lontanissima da Trieste (185,96 euro), Firenze (127,23 euro), Bologna (122,53 euro) e Milano (115,94 euro).



I 3,6 miliardi di euro destinati nea nuovi asili nido vanno spesi secondo le necessità regionali e non nazionali, per coprire in modo prioritario le aree più svantaggiate. Bisogna considerare infatti che in alcune regioni, come la Calabria, oggi l’offerta pubblica raggiunge meno di 3 bambini su 100 e che il livello di copertura nazionale è del 25%.



Serve inoltre il tempo pieno per tutte le scuole dai 3 ai 14 anni (oggi attivato solo nel 34% delle classi primarie e nel 13,1% delle classi secondarie di primo grado) e mense scolastiche per rispondere all’impoverimento delle famiglie, come chiesto anche da Save the Children.



Il Recovery Plan ci offre questa opportunità. Sarebbe davvero colpevole non sfruttarla. Solo così non ci sarà più bisogno che un prefetto chieda che vengano rimossi quei murales.



Mi aspetto, invece, che la città conservi gelosamente e tuteli tutti i simboli che ricordano le vittime innocenti della criminalità, a cominciare da quello che ricorda Gianluca Cimminiello, vandalizzato pochi giorni fa.

