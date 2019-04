«Museo mai aperto», alla Sanità protesta col fantoccio di Totò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Aprile 2019, 22:48

Un manichino affacciato al balcone del primo piano in via Santa Maria Antesaecula 109, dove Totò abitò fino all’età di 24 anni. Quasi un Totò in carne ed ossa il pupazzo che, nel giorno del cinquantaduesimo anniversario della morte dell’attore, i residenti hanno provocatoriamente posizionato al piano inferiore della casa dove l’artista visse con la madre Anna Clemente. Un modo per rispondere alle tante promesse mancate delle istituzioni. A partire dal Museo Totò, che oggi attende ancora di...