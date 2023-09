Nel giorno in cui un’intera città - ferita nella coscienza ed eternamente in bilico tra orgoglio e disincanto - si inchina davanti alla bara del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, vittima della violenza cieca e ottusa di un 17enne, vorremmo far nostre le parole di don Mimmo Battaglia, che ha celebrato i funerali in una piazza del Gesù gremita di cittadini: «Se qualcuno ha detto “fuggite”, e qualcun altro oggi dice “scappate”, io vi dico: restate! E operate una rivoluzione di giustizia e di onestà. Restate e seminate tra le pietre aride dell’egoismo e della malavita il seme della solidarietà, il fiore della fraternità, la quercia della giustizia».

Se la madre di Giogiò aveva bussato al cuore di Napoli, il cuore di Napoli ha risposto con uno straordinario battito collettivo. Tutto scorre, le lacrime e il sangue: ma mettono i brividi le riprese della piazza stracolma - un documento storico, a suo modo - e spezzano il cuore le immagini di questa donna, Daniela Di Maggio, abbracciata al feretro del figlio come le radici al tronco, come una sola cosa: non ci si può staccare dalla propria ombra. Vogliamo davvero credere che queste immagini, e l’urlo di dolore del vescovo, possano servire a scuotere le coscienze. Restare, seminare tra le pietre, risvegliare i cuori assopiti.



Sono parole di speranza quelle di don Mimmo, è da lì che dobbiamo provare a ripartire: se ci crediamo ancora, se crediamo ancora nei nostri valori condivisi. Ma sono anche parole terribili, che interrogano la coscienza e la responsabilità di tutti. Perdonaci Giogiò, perché quella mano, la mano assassina, «l’abbiamo armata anche noi, con i nostri ritardi, con le promesse non mantenute, con i proclami, i post, i comunicati a cui non hanno fatto seguito azioni concrete».

Nel giorno in cui l’intera città veste il lutto per un altro suo figlio ucciso, riaffiora l’interrogativo antico e mai risolto, la domanda eternamente senza risposta: come trasformare il dolore in riscatto, l’indignazione in progetto, la rabbia in catarsi? Provando ad allargare, innanzitutto, la rete della partecipazione civica. Provando a ricostruire, come ha auspicato su queste colonne lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio, un esercito di motivatori culturali che penetri nelle vite dei nostri ragazzi per educarli alla bellezza, ai valori della cultura contro i disvalori della prevaricazione. Ed affianchi le forze sane del territorio, i preti anticamorra, i servizi sociali, le associazioni di volontariato.

Ma non basta, non può bastare di fronte a questa energia distruttiva, alla furia - come chiamarla altrimenti? - con la quale bande di ragazzini armati decidono di accanirsi contro coetanei inermi. Come è accaduto in piazza Municipio la notte tra mercoledì e giovedì o in uno chalet di Mergellina lo scorso marzo, quando la vendetta di un secondo ha rubato la vita al povero Francesco Pio Maimone. Furia urbana che nasconde una frattura sociale ed educativa che si allarga sempre di più, traendo origine dal degrado dei centri urbani e delle periferie, dal disagio sociale, dalla crisi economica, dalla dispersione scolastica, dall’implosione dei sistemi educativi, dal disfacimento delle famiglie. E allora è di una bonifica a tutto campo ciò di cui c’è bisogno: civile, pedagogica, sociale.

E ha ragione il sindaco Manfredi quando ricorda, a sé stesso e a tutti, che «la grande sfida della città è ed è sempre stata il lavoro: se noi non vogliamo che i giovani vadano via, allora dobbiamo dare loro delle opportunità, dobbiamo dargli un lavoro ben retribuito e regolare, dobbiamo offrire loro occasioni di crescita altrimenti diventa uno sterile appello a rimanere, ma senza offrire una prospettiva reale».

Quando tutte le lacrime sono state versate, e tutte le parole dette, restano la vergogna, una vergogna infinita, e la fatica di tenere tutto insieme: la Napoli che amiamo, che ci fa gonfiare il petto per i suoi incantesimi, e la Napoli delle notti nere e delle faide da Medioevo, il vocabolario feroce della camorra, il ghigno macabro delle babygang. È una città profondamente disunita, scollata da sé stessa, quella che ci ostiniamo a mantenere unita, le gioie e gli abbandoni, lo scudetto e il disincanto, l’orgoglio e la putrefazione urbana. La verità è che siamo immersi in un eterno deja vu, anche le parole sono stanche. E le lancette tornano ogni volta al punto di partenza. I proiettili che hanno messo fine alla vita di Giogiò sono gli stessi che penetrano da troppi anni, in profondità, nelle nostre paure. La prevaricazione fine a sé stessa, il «qui comando io», le stigmate della protervia, l’esercizio tracotante della legge del più forte compongono il lessico di un camorrismo diffuso, sono l’arredo mentale di una fascia della popolazione dove l’analfabetismo civico e culturale cresce di pari passo al degrado sociale.

È in questo gorgo, in questo pozzo nero che è stato risucchiato all’alba di giovedì il povero Giogiò. Chi si ostina ad amare questa meravigliosa e terribile città alza lo sguardo fiero sui suoi tesori, sulla sua storia prodigiosa. Ma poi l’orgoglio riprecipita ai livelli più bassi, e viene voglia di scomodare la retorica della città perduta, senza speranza, irredimibile. E invece vogliamo credere che alla morte di Giogiò possa far seguito un orizzonte di riscatto. Trasformare il dolore in speranza, oltre la retorica. Perché, come ha esclamato Ludivica, la sorella del musicista ucciso, davanti alla bara del fratello, «sei tu la vera Napoli, non Mare Fuori o Gomorra».