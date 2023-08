È probabile che dell’annunciato combattimento di arti marziali miste tra Musk e Zuckerberg non se ne farà nulla. Non sarebbe la prima volta che i due iper-miliardari giocano con l’informazione e la società dello spettacolo per far parlare gratis di sé e delle proprie piattaforme digitali. È un giochino scontato che però ripaga sempre: basta spararla grossa su qualcosa, e il circo dei commenti e dei dibattiti si accoderà festante.

Tuttavia, a questo giro, bisogna essere grati ai proprietari dei due tra i maggiori social network contemporanei, perché il loro promesso scontro sta funzionando come una rete per la pesca a strascico, catturando col suo avanzamento sui fondali modi di pensare e intendere la politica che spesso sono più silenti o invisibili. Invece la gara di sindaci ed esponenti politici di primo piano di molte città italiane che in questi giorni stanno lanciando improbabili autocandidature per ospitare il match, da Firenze a Reggio Calabria, va intesa come presa di coscienza pubblica e collettiva di una nuova condizione dei beni culturali e della loro gestione: quella di cartolina virtuale per Paperoni planetari che vogliono togliersi lo sfizio. In chimica lo si definirebbe un “reagente”, una sostanza che dà il via a un processo di reazione. E nell’esperimento di quella che Musk e Zuckerberg chiamano “battaglia epica” stanno andando a sistemarsi tutte le molecole necessarie per intendere meglio questa strana contemporaneità, dove la Storia e la Bellezza vengono (male)intese come ombrelloni in uno stabilimento al mare d’agosto: paghi, usi per qualche ora e vai via.

Da questo punto di vista, preoccupa ancora di più l’attivismo di Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, che in buona sostanza dà già quasi per fatti gli accordi per l’utilizzo di Pompei come ring per la scazzottata.

Magari tra gli spalti del Teatro Grande, chissà. Un attivismo che inquieta un po’, perché se piazza della Signoria a Firenze è una gemma, Pompei è direttamente un intero tesoro, un forziere unico e irripetibile di diamanti. Se per l’arena di Verona – altra possibile candidata – bisogna camminare sulle uova, su Pompei è necessario discutere con i piedi di piombo, un millimetro alla volta. Qualsiasi fuga in avanti è rischiosa, ma per il più famoso sito archeologico del Pianeta può essere letale. Del progetto, se così si può chiamare, al momento non esiste un dettaglio che sia uno. Si parla di generosi lasciti – in realtà due spiccioli, se paragonati ai conti correnti dei titolari in questione – per non meglio identificati ospedali pediatrici, salvo poi imbattersi su Twitter in Elon Musk che parla di beneficenze per “veterani di guerra”, e chissà dove e quanti sono, qui da noi, i reduci delle due Guerre mondiali. È tutto così fumoso e vago che ogni invito in ginocchio della politica non fa che scadere la qualità stessa dell’offerta politica italiana, già di suo non altissima. Ma già questo basta a far passare un’idea molto rischiosa, quella per cui, se paghi, puoi prenderti quello che ti pare. Magari pure la Gioconda per qualche ora, da esporre durante una lussuosa festa, chi può dirlo come certe cose possono andare a finire, se si comincia a far passare a poco a poco l’idea che si possa fare?

Poi, certo, intendiamoci: che l’Italia sia diventata un brand noto e riconoscibile non è un male in sé, così come non è negativo a prescindere che un sito archeologico possa ricevere fondi o finanziamenti da miliardari americani. Tutto sta però nella sostanza delle cose, oltre che nella loro forma. Sul parco archeologico di Ercolano, per esempio, piovono da anni un sacco di soldi da David Packard, il magnate americano proprietario della multinazionale informatica HP, che con la sua Fondazione per i Beni culturali ha investito fino a oggi decine di milioni di dollari per la cura dell’antica Herculaneum. Solo che lo ha fatto sposando in pieno quello spirito filantropico profondamente americano che prevede l’elargizione fine a sé stessa, senza nessun ritorno economico, politico o pubblicitario. Io, che ne ho tanti, dò i miei soldi perché è giusto così. Fine. Non è un caso che il signor Packard in tutti questi anni non abbia mai rilasciato neppure un’intervista ai giornali per prendersi qualche merito. E, forse, neppure è un caso che lo stesso sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, abbia preso le distanze dal dibattito in corso, parlando con intelligenza della possibilità che nel parco archeologico della sua città siano pronti a ospitare una “sfida delle idee” tra i due super ricchi statunitensi. Come a dire: se volete venire qui a discutere di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale le nostre porte sono spalancate.

Di turisti, a Pompei ed Ercolano, per fortuna ce n’è a bizzeffe. Di visibilità sui social, pure. Oppure davvero qualcuno crede che due calcetti tra Musk e Zuckerberg, trasmessi in streaming sulle loro piattaforme, possano dare qualche valore culturale aggiunto? I beni culturali sono una cosa troppo seria e troppo fragile da dare in pasto ai giochini tra nababbi planetari.