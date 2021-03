Muti, il ritorno a Napoli ​uno squarcio nel buio

Tutto è buio sulla città. Come in un medioevo tecnologico grandi silenzi cadono a falde, interrotti solo da vibrazioni, squilli e squittii non di topi portatori di peste ma di tweet portatori di vuoto. Ogni giorno abbiamo a che fare con il nemico invisibile che ci minaccia dal respiro di padri, madri, figlie, figli, amici.

Ogni giorno la resistenza di tutti è azzannata dalla morte di un conoscente, dalle subdole paure. «Ma c’è la musica», diceva Paolo Conte in una commovente canzone, “la grande musica, la vera musica, che sa far piangere, che ti fa ridere”, e in città, questa volta, la grande musica non è una metafora, ma la realtà. Nella Napoli assediata dalla pandemia, una malattia che colpisce i corpi ma che corrode nel profondo i cuori e le menti, arriva stasera, anche se lo vedremo solo dal 26 e in streaming, la grande musica: portata al teatro Mercadante da Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. L’Orchestra Cherubini eseguirà l’ouverture dall’opera I due Figaro di Mercadante e la Nona sinfonia di Schubert, che viene definita La Grande, densa come è di quella ipnotica lunghezza schubertiana che fu chiamata divina: e nel buio del 19 marzo, che non è solo il buio della sera ma anche un po’ quello dell’anima, risuonerà la vera musica che il “Campania teatro festival” ha scelto per inaugurare la stagione.

In altri tempi sarebbe stato solo un concerto in cui c’è la congiunzione tra la musica del romanticismo di Schubert e la chicca della musica di un’opera di Mercadante, andata in scena per la prima volta a Madrid nel 1835 con una partitura svanita nel nulla e poi ritrovata solo dieci anni fa: un’unione compiuta sotto il segno di quell’Europa senza barriere culturali che fu per Napoli vocazione e realtà. Ma nel giorno di quel san Giuseppe adottato a Napoli come un altro patrono, nell’atmosfera della Finis mundi che si sente nonostante le rassicurazioni degli ottimisti di professione, l’apertura di una stagione teatrale al Mercadante con questa musica ha un’eco più profonda e simbolica.

Valgono poco, i simboli? Ormai sì, eppure da essi risuona sempre un richiamo a ciò che la realtà potrebbe essere e non è, a come la realtà potrebbe essere cambiata e non lo è, a come tutto è perduto ma forse mai del tutto. Si leveranno nella notte della città gli accenni di danza di Mercadante che ricorderanno il fandango, e la sinfonia di Schubert salirà alle altezze del sublime per discendere alle profondità dell’erotismo, si espanderà nell’aria come il fantasma di desiderio di un’Europa che non sarà mai più sé stessa se non ritroverà l’anima delle sue utopie, un’Europa che vive ancora solo nei doni che le hanno fatto i suoi artisti. Domani nel teatro vuoto, e poi in streaming nelle nostre case, la musica, la vera musica, sarà anche un segnale di speranza? O sarà soltanto un servizio nella rubrica degli spettacoli e dei passatempi?

Questo, come sempre, dipenderà da quello che si saprà fare delle fiammelle che si accendono ogni tanto in questi luoghi. Dipenderà dalla volontà di non farsi prendere dalle guerricciole intestine, ma di rendere più presenti le fiammelle per cercare di farne un grande fuoco che illumini la realtà. Che strana coppia porta Muti a Napoli! Un napoletano per adozione ma un po’ spagnolo per tradizione, unito a un mitteleuropeo che per mancanza di soldi, nell’Europa ormai già totalitariamente mercantile del 1825, era costretto a prepararsi da solo la carta pentagrammata su cui scrivere la sua musica. Una strana coppia che però è anche una piccola lezione, come un avvertimento.

Saprà l’Europa di oggi e di domani imparare che, se vuole sopravvivere, deve trovare i soldi per comprare la carta pentagrammata agli Schubert di ogni tempo? O continuerà, anche dopo la durissima lezione egualitaria della pandemia, a seppellirsi nell’economia disumanizzata che l’ha quasi affossata? Saprà l’Europa di oggi sognare ciò che potrebbe essere l’Europa di domani? Nell’attesa del ritorno a una ragione non ragionieristica ma umanizzata, questo 19 marzo saremo noi a sognare un po’, nel buio rischiarato dalla grande musica suonata al Mercadante. Ma se vorremo cavarcela, nell’Europa come in questa nostra sempre misteriosa e complicata città-mondo, dovremo imparare a sognare più in grande: e a cercare di rendere reali i sogni.



