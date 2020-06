Napoli, sfregio ai malati nell'ospedale San Paolo: rubati i farmaci anti-cancro

Maxi furto da 63mila euro all’ospedale San Paolo, a Napoli, bersagliato dai ladri che hanno fatto razzia di medicinali biologici. Un colpo mirato e messo a punto da mani “esperte” che hanno saputo scegliere i farmaci più costosi, tralasciando i composti terapeutici comuni ed economici. Ma non si tratta semplicemente di un bottino da migliaia di euro, perché stavolta i ladri hanno rubato un diritto, quello degli ammalati che quotidianamente usufruiscono di cure gratuite e, soprattutto, vitali per fronteggiare patologie gravi e oncologiche. Dunque, più del danno economico ingente che grava sull’ospedale e l’azienda Asl Napoli 1, il colpo è stato inferto ai ricoverati e ai cittadini che usufruiscono dei farmaci ospedalieri, reperibili solo nei presidi pubblici, attraverso una ricetta specifica.

Il blitz è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 giugno ma è stato scoperto e denunciato dal personale ospedaliero il mattino successivo. I locali per la fornitura dei medicinali hanno orari simili agli ambulatori, per cui sono aperti al mattino e nel turno pomeridiano ma, chiaramente, la notte sono chiusi. Per questo l’allarme è stato lanciato dai responsabili della farmacia quando ad apertura della stanza, chiusa a chiave, poco prima delle 8 del mattino, si sono immediatamente resi conto che mancavano i medicinali biologici nella cella frigo. La farmacia depredata si trova al piano terra dell’edificio e affaccia su un cortile interno, attraverso delle finestre e proprio una di queste è stata ritrovata forzata. Non solo. Il piccolo cortile in questione è collegato ad un’area all’aperto che circonda l’ospedale fino ai cancelli esterni, percorrendola si arriva facilmente al cortile dove affaccia la farmacia.

Chi ha rubato sapeva esattamente come accaparrarsi il bottino più costoso, senza mettere a soqquadro la farmacia. All’interno del frigorifero depredato, infatti, sono stati sottratti solamente i farmaci biologici più costosi e principalmente indirizzati alla cura di patologie tumorali e dell’artrite. Un altro dettaglio che potrebbe rafforzare la pista per cui l’autore o gli autori del raid abbiano comunque una certa familiarità con gli ambienti ospedalieri è la mancanza di vere e proprie violazioni. Non sono stati rilevati segni particolari di effrazione, salvo una finestra leggermente forzata mentre la porta dei locali è rimasta chiusa a chiave. Nonostante la gravità del danno economico, il blitz, fortunatamente, non ha rallentato le terapie e neanche l’erogazione dei farmaci che vengono dispensati su ricetta medica perché, negli ultimi anni, proprio a causa dei furti in ambito ospedaliero le scorte sono razionate. Per questi motivi non c’è stato bisogno di richiedere aiuto ad altri ospedali o strutture e l’ospedale San Paolo ha già attivato le riforniture dei farmaci.



Gli agenti della Polizia di Stato che indagano sulla vicenda hanno effettuato diversi sopralluoghi all’interno dell’ospedale, setacciando in maniera certosina l’area della farmacia e del cortile interno. Come rilevato dagli investigatori, la struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza ma l’area corrispondente alla finestra forzata non è inquadrata dagli occhi elettronici. Inoltre i locali adibiti a farmacia, durante i turni di notte, non sono presidiati dalla vigilanza privata in forza al presidio che si concentra nell’area del pronto soccorso e dei reparti. Una delle piste al vaglio delle forze dell’ordine non esclude la complicità di figure vicine al personale sanitario fino a ipotesi più complesse legate al mercato nero dei farmaci salva-vita. Nei prossimi giorni i locali della farmacia saranno dotati di finestre con cancellate, nuovi infissi e ci sarà un’implementazione del numero di telecamere.



