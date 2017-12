CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 23:03

L’occasione è di quelle da prendere al volo: tre punti a Crotone per la certezza aritmetica del titolo di campione d’inverno. Il Napoli, squadra regina in trasferta, la migliore di tutte fuori casa nel 2017 e che in questo campionato di successi esterni ne ha conquistati otto su nove partite. Un cammino da record con gli azzurri secondi in Europa solo al Manchester City di Guardiola. Ma Sarri sa bene che le insidie sono sempre dietro l’angolo e ha preparato la trasferta di Crotone nei minimi dettagli, come fosse una...