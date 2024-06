«Io sono Federico». Gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sono scanditi da voci e volti di chi ne rappresenta la vera essenza: gli studenti. Un inizio tanto gioioso quanto simbolico per l’ateneo fondato il 5 giugno 1224 dall’illuminato imperatore svevo che «invece di una chiamata alle armi, ha fondato questa sua avventura con una chiamata agli studi». Le parole del rettore Matteo Lorito risuonano come dogma dal palco del teatro San Carlo davanti a una platea di professori emeriti, giovani ricercatori, istituzioni e personalità del mondo della cultura, delle scienze, dell’imprenditoria.

Onore e onere di traghettare l’ateneo federiciano nel futuro che è già presente, con le sfide della tecnologia da portare avanti con i piedi ben radicati nel passato, delineato da Federico II otto secoli fa. Il rettore cita momenti difficili della storia del Paese, scanditi da sangue e guerre, in cui «la comunità federiciana ha saputo reagire e agire».

Spiragli di umanità che siano di monito «per i momenti difficili che nei prossimi 800 anni potremmo vivere di nuovo». Ricordando, non a caso, «la nostra professoressa Bakunin, prima donna laureata in Chimica in Italia, che insieme ad altri riuscì a limitare i danni inflitti dai nazisti al nostro Ateneo proteggendo libri e strumentazioni mettendo a rischio la propria incolumità». E poi l’augurio più bello, partendo sempre da loro, gli studenti. «Teniamocela stretta questa nostra prestigiosa istituzione, che si rigenera ogni anno nell’atto di accoglienza dei suoi nuovi figli adottivi. Ed è proprio alle nostre 20mila matricole che va il mio pensiero e il mio augurio finale. È la loro presenza, il loro rispondere alla nostra antica “chiamata agli studi”, che mette al sicuro il futuro di tutti noi. Viva l’Università, viva Napoli, viva la Federico II». A presentare la serata, Lorenza Foschini che con commozione ha ricordato Franco Di Mare, e introdotto sua figlia Stella che ha raccolto l’emozionante applauso di tutta la sala.

I simboli

Nel suo discorso introduttivo, il rettore Lorito ha voluto anche ricordare i simboli dell’ateneo: «Otto secoli di storia, ottantamila studenti. Due numeri otto che troviamo nel nostro logo rappresentato da due infiniti, uno proiettato in avanti a simboleggiare l’infinita spinta propulsiva della conoscenza a sostegno dello sviluppo sociale ed economico. L’altro diretto verso l’alto, a simboleggiare la crescita costante dei nostri valori di umanità, etica, morale, e anche dell’accoglienza, della diversità, di quella cultura che rende il pensiero libero e le nostre vite degne di essere vissute». Simboli che tutti i giorni si ritrovano in ogni luogo dell’ateneo, dal centro alla periferia di Napoli, ma anche nella città metropolitana, a indicare quanto sia importante oggi guardare oltre, senza porti limiti.

Le istituzioni

Ai professori emeriti Fulvio Tessitore, Arturo De Vivo, Guido Trombetti e Massimo Marrelli, e alla prorettrice Rita Mastrullo, la consegna della moneta commemorativa, così come per le istituzioni presenti in sala. Per il sindaco Gaetano Manfredi questa celebrazione lo fa tornare allievo. «Resto un allievo della Federico II, perché questa è una grande casa, la mia casa, e la casa di tanti napoletani, di chi si è formato in questa straordinaria istituzione che ha costruito per secoli la classe dirigente del Mezzogiorno e anche la classe dirigente del Paese».

Per il governatore Vincenzo De Luca «Federico II, quando ha istituito lo Studium di Napoli, ha avuto una intuizione di straordinaria modernità. Un’università pubblica, docenti pagati da lui, studenti che frequentavano gratuitamente, vivevano in alloggi con affitto calmierato, avevano prestiti d’onore: qualcosa di incredibile. Perché? Voleva formare una classe dirigente per il nuovo Stato. Oggi, dopo otto secoli, stiamo facendo il cammino inverso. Questi sono i problemi di oggi rispetto ai quali l’università deve essere attenta per costruire donne e uomini liberi». Sul palco il ricordo di Franco Di Mare, la moneta commemorativa è stata consegnata anche al prefetto Michele di Bari introdotto come «occhio vigile sulla città».

Il racconto

A raccontare gli 800 anni di vita dell’Università laica più antica del mondo è stato il divulgatore scientifico Alberto Angela che ha elencato «una storia fatta di re, imperatori, filosofi, teologi, giuristi, letterati, medici, astronauti e santi». Una storia «legata intimamente alla storia di una città come Napoli e della sua fortuna come capitale. La prima pietra di questo percorso che porterà Napoli a emergere sulle altre città del Regno è proprio l’istituzione dell’Università. La storia a volte cambia anche per una sola decisione di un solo uomo e in questo caso quest’uomo fu Federico Il».

L'Università di Napoli fu il progetto illuminato di un sovrano illuminato. «Vedendo l’eredità che con il suo illuminato progetto di fondazione dell’Università ha lasciato ai posteri, il sole di Federico non si è mai spento, ma splende ancora oggi per illuminare il futuro. Il futuro è già qui».