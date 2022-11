La forza dei cambi. Il momento chiave nella partita con l’Empoli è stato il 65’, quando Spalletti ha fatto le sostituzioni decisive per la vittoria del Napoli. Lozano e Zielinski, partiti dalla panchina, hanno fatto esplodere di felicità il Maradona. E ancora più forte è stata la gioia alla successiva notizia dello stop imposto al Milan dalla Cremonese: il vantaggio degli azzurri, dopo 14 partite, arriva a 8 punti e bisogna risalire all’ultima grande Juve di Allegri (2018-2019) per trovare un simile distacco. È la grande fuga, con lo scudetto che diventa un’immagine sempre più nitida.

È un momento storico perché mai la squadra, in tempi recenti, si era spinta così in alto. Merito di Spalletti, del suo lavoro, della sua tenacia, della sua capacità di sistemare le situazioni scomode, come il primo tempo contro l’Empoli. Merito del talento e dello spirito di sacrificio dei suoi uomini. Merito di una dirigenza che, guidata da De Laurentiis, ha saputo costruire questa meraviglia che ha incantato l’Europa. C’è ancora «tantissima strada» da percorrere, ha ragione Luciano.

Ma già sabato il distacco sul Milan potrebbe temporaneamente salire a 11 punti: gli azzurri giocano in anticipo contro l’Udinese e in campioni in carica affrontano il giorno dopo la Fiorentina. Si è visto ieri a Cremona quale effetto psicologico possa avere il risultato dell’avversaria diretta su chi rincorre: Sarri, anni fa, aveva perfettamente ragione. Ma adesso là davanti c’è il Napoli.

L’Empoli era venuto al Maradona per una non-partita. Il tecnico Zanetti ha messo da parte qualsiasi velleità tattica e si è affidato al catenaccio. Ha chiuso tutti gli spazi, nel primo tempo registrati soltanto un paio di tiri a fronte di una percentuale di possesso palla del 75 per cento da parte degli azzurri. Dominio assoluto ma niente gol. Ed è in questi momenti che una squadra e un allenatore devono essere lucidi. Il passo del Napoli e il corso della partita sono cambiati con i tre cambi nella ripresa. Raspadori, poco utile al posto di Kvara, fuori per Elmas; dentro anche Lozano e Zielinski, gli autori dei gol.

El Chucky ha sofferto nella scorsa stagione l’alternanza con Politano, quella che si sta verificando anche in queste settimane. Con la mezz’ora di ieri sera ha lanciato un messaggio a Spalletti, per quando ripartirà il campionato. Ha giocato con grande intensità sulla destra e si è portato con decisione sul dischetto quando l’arbitro Pairetto ha concesso un generoso rigore per il contatto tra Marin e Osimhen, protagonista pur non avendo segnato, perché il suo spirito combattivo e la sua caccia a ogni pallone sono fondamentali. L’Empoli - ridotto in dieci per il rosso a Luperto - non ha avuto la forza di attivare un solo contropiede e la sua partita si è conclusa molto prima del raddoppio firmato (assist di Lozano) dal sinistro di Zielinski, che Spalletti aveva portato in panchina. Ha grande fiducia in Piotr, a cui ha cambiato posizione dopo averlo visto soffrire nel 4-2-3-1 della scorsa stagione.

La turnazione degli uomini - 5 doverosi cambi dall’Atalanta all’Empoli, considerando i ristretti tempi di recupero fisico - è necessaria per mantenere questo livello di gioco e allungare la serie di successi. Il tecnico aggiunge un record personale ai tanti del Napoli: è il primo in serie A ad avere conquistato 10 vittorie di fila con due squadre differenti, frutto di un lavoro cominciato nella scorsa stagione perché il terzo posto è stato un importante punto di partenza per formare un gruppo che ha classe, carattere, umiltà. E pazienza. Ce n’è voluta tanta per sbloccare la partita contro l’Empoli. Il Napoli, la squadra che tira di più in serie A, ha avuto poche occasioni e ha messo a segno il 50 per cento delle conclusioni. Forte e spietato, si avvierà così sabato verso l’ultimo atto in calendario nel 2022. Con la voglia di andare ancora più su.