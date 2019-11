Napoli, a Liverpool la doppia partita contro le proprie paure

Nel Regno Unito, dove non ha mai vinto nella sua storia (6 sconfitte e 2 pareggi), arriva stasera il Napoli che purtroppo è apparso nelle ultime settimane come un’armata Brancaleone, tra mediocri risultati e pesanti sanzioni disciplinari, conseguenza dell’irresponsabile comportamento dei giocatori post-Salisburgo. Si pretende un sussulto di orgoglio da parte degli azzurri che hanno smarrito la retta vita: possono essere le luci dei riflettori dell’Anfield Stadium, tra i luoghi dove più si avverte la passione per il calcio, ad illuminarli e riaccenderli? Difficile: per invertire un trend così negativo serve un accurato lavoro nel tempo. Ma non impossibile: perché il Liverpool - pur essendo la squadra campione d’Europa in carica, leader in Premier e nel girone di Champions - ha punti deboli e lo sa bene il Napoli che è riuscito a batterlo due volte al San Paolo e che undici mesi fa ha sfiorato in trasferta il pareggio che gli avrebbe consegnato la qualificazione agli ottavi.



La parata di Alisson su Milik, quella sera di metà dicembre, non solo negò una gioia che sarebbe stata meritata ma aprì una crisi di identità nella squadra di Ancelotti, che non sarebbe stata più quella ammirata nei primi mesi della stagione. Il Liverpool ha il migliore portiere al mondo e il leader della sua difesa, van Dijk, è realmente in corsa per il Pallone d’oro, però subisce molto. Ha incassato 7 gol in 4 partite del girone (ma 5 quando Alisson era indisponibile), contro i 3 subiti da Meret. Ed è di questi spazi che dovranno provare ad approfittare gli attaccanti azzurri, ridotti al minimo perché sono indisponibili Milik e Insigne, il protagonista nell’ultima trasferta di Champions a Salisburgo, con il gol della vittoria: il capitano è rimasto a casa per un dolore al gomito, ma il problema è più la sua relazione con Ancelotti e De Laurentiis che questo infortunio. Lo sguardo cupo di Lorenzo quando indossa la casacca del Napoli, a differenza degli ampi sorrisi (e delle belle partite) che sa regalare in Nazionale, è la manifestazione di un forte disagio. Ma un capitano che sente questa maglia come una seconda pelle avrebbe dovuto seguire Ancelotti e i compagni, anche se costretto a restare in tribuna per infortunio. Lui e De Laurentiis sono i grandi assenti all’Anfield Stadium e questo distacco fa male a chi ancora si illude che l’unione possa fare la forza. Macché.



Bisogna tifare per Lozano, convincente nelle ultime apparizioni da titolare, e Mertens, sparito dopo aver sorpassato Maradona nella classifica dei cannonieri azzurri: il suo cuore è napoletano, ma i suoi pensieri lo hanno già portato altrove? Sull’altro fronte si rivede Salah, che torna a comporre il pericolosissimo tridente con Firmino e Mané. Proprio contro il Liverpool, un anno fa, Ancelotti sperimentò con successo i tre centrali ma non lo ha fatto nella partita d’andata dando fiducia all’ottimo Di Lorenzo e schierando al centro Manolas e Koulibaly. Reduce da problemi fisici per la frattura alla costola e tenuto fuori nelle ultime tre partite, il greco potrebbe rientrare stasera per provare ad alzare finalmente un muro al fianco di KK, apparso in ripresa al Meazza.



Ancelotti è stato vero Mister Serenità alla vigilia della partita, definendo «cose del passato» la ribellione negli spogliatoi e le raccomandate per le multe, tuttavia tali «cose» non verranno facilmente assorbite da tutte le parti in causa. «C’è unità di intenti, usciremo da questa situazione. Siamo concentrati su ciò che c’è da fare in campo. Abbiamo due match–ball e cerchiamo il colpo magico a Liverpool. Può essere la partita della svolta». Anche per tentare la ricucitura di tormentati rapporti, dopo il ritorno di De Laurentiis a Roma. Partita della svolta? Non tutto dipende da questa serata, in cui potrebbe perfino verificarsi la contemporanea qualificazione di Liverpool e Napoli se il Salisburgo non dovesse battere il Genk. E comunque ci sarebbe per Ancelotti la chance - il secondo match-ball - della partita in casa contro i belgi. Ma è fondamentale che arrivi dall’Anfield Stadium un segnale rassicurante in questa fase di sofferenza, cominciata ben prima dell’ammutinamento e della inevitabile controffensiva legale di De Laurentiis, che potrebbe comunque incontrare al più presto la squadra per un chiarimento non rinviabile, perché più tempo passa e più la tensione cresce. L’impresa può rilanciare il Napoli e riscattarne l’immagine in una stagione in cui vi è stato un solo momento esaltante, appunto quello della vittoria sui Reds il 17 settembre a Fuorigrotta. Dopo è accaduto di tutto, dallo smodato turnover al calo di condizione e concentrazione della squadra, con un cammino così incerto da spingerla a 5 punti dal quarto posto. La differenza di passo rispetto ai campioni d’Europa in carica è rilevante: analizzando i risultati nelle 17 partite di campionato e Champions di Liverpool e Napoli, c’è una percentuale di vittorie per Klopp dell’88 per cento e per Ancelotti del 41 per cento, a conferma di una differenza che va oltre il gap economico (secondo il sito specializzato Transfermarkt, i valori delle rose sono di 1,07 miliardi e di 653 milioni). Eppure, la qualificazione agli ottavi di Champions è a portata di mano e Klopp è convinto che troverà avversari caricati al massimo perché intenzionati a dimostrare al mondo - anzitutto al loro presidente e ai loro tifosi - che possono tornare ad essere protagonisti.



Gli azzurri non neghino a se stessi, e alla loro gente, questa gioia. Non si deve soltanto avere voglia di impresa: bisogna cercarla con la compattezza, la corsa, l’energia, la personalità, la lucidità offensiva e l’attenzione difensiva via via smarrite in questi mesi. Se neanche un allenatore di valore ed esperienza come Ancelotti è riuscito finora a raddrizzare la situazione di una squadra che ha qualità tecnica inferiore soltanto a Juve e Inter, fino quasi a far temere che gli sia sfuggito di mano, significa che la crisi è profonda: ci auguriamo non irreversibile. Si riparte provando a superare l’ostacolo più alto, i vincitori della Champions 2019, rispetto ai quali c’è solo un punto di differenza nella classifica del girone. E questo fa amaramente riflettere su cosa la squadra poteva essere e cosa invece al momento è. A spaventare il Napoli, più che il Liverpool, è la propria ombra.

