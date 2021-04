Piscine e box auto, l'abusivismo sfregia Posillipo: dossier alla Procura

«Muri pubblici abbattuti per creare varchi di accesso privati, manufatti in cemento che spuntano come funghi, decine di alberi protetti (pini mediterranei) tagliati senza pietà per realizzare strade e viottoli attraverso i quali raggiungere le ville di loro proprietà». E ancora: «Vasche costruite per l’irrigazione che si trasformano in piscine; veri e propri pollai pronti a diventare lussuose abitazioni, e anguste baracche - dove conservare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati