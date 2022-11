I quarant’anni dalla morte di Achille Lauro e due spettacoli recenti nei teatri cittadini sono una coincidenza che potrebbe sollecitare qualche considerazione su Napoli. Sulle forme della sua rappresentazione. Sull’immagine di sé che la città, più o meno consapevolmente, accredita e alimenta. Una questione politica, il posto di Napoli nell’immaginario: in pochissime altre città del mondo l’immagine e la «cosa» si sovrappongono fino a confondersi, come nel caso di Napoli. Difficile, e talvolta ingenuo, provare a separarle.

I due allestimenti teatrali non potrebbero essere più lontani. Oltre alla bellezza, che li rende già memorabili, li accomuna un solo denominatore: Napoli. E anche questo denominatore avrà bisogno di essere chiarito. Il primo è «Ferito a morte» di Raffaele La Capria, nella versione di Emanuele Trevi, per la regia di Roberto Andò. Il secondo è «La Cupa» di Mimmo Borrelli.

Andò e Trevi riscrivono un romanzo, un classico del modernismo novecentesco, napoletanissimo per ambienti e atmosfere (palazzo Medina, il Circolo nautico…) ma la cui forma guarda a modelli altri: una conversazione infinita, tributaria più di Proust che di Jane Austen o Ivy Compton-Burnett. Un lavoro di «invenzione», quello di Andò e Trevi, in senso etimologico: essendo, la teatralità, insita nel romanzo, con casa De Luca che, specie la domenica, assurge a scenografia di «commedia», per ammissione di La Capria stesso. Il teatro era dunque già nel romanzo: andava solo «trovato», reso esplicito.

La borghesia di La Capria si mette costantemente in scena, tutta compresa nella parte che si sente chiamata a recitare per una sorta di legge di necessità e al contempo spettatrice compiaciuta di sé stessa. Un ambiente sociale che si guarda allo specchio e gode della propria immagine riflessa, incurante del fatto che dietro le apparenze non ci sia sostanza. E c’è proprio uno specchio, nell’allestimento di Andò, a restituire il senso materiale di questo narcisismo di classe, dell’«impegno» col quale i leoni al sole «prendono la tintarella», mentre la Storia sembra fare il suo corso altrove, lontano da Napoli, in una Milano mitologica, per esempio. Eppure si muovono, e tanto, i personaggi di «Ferito a morte». Il loro è un movimento frenetico, una danza di corpi e una scherma di parole, lazzi, motteggi, pettegolezzi; uno scherzo interminabile in cui anche la morte, quando arriva, è salutata senza drammi, subito esorcizzata con un «andiamocene a fare il bagno». Il movimento è falso, dunque. Un girare a vuoto, la ripetizione rituale di uno schema fisso da parte di una tribù capace di prendere sul serio e condividere soltanto l’ozio, facendone qualcosa di molto prossimo a un lavoro.

Intanto, Lauro regnante, la fisionomia della città cambia; Posillipo diventa un’ipertrofia di cemento. Ma è come se anche questa trasformazione la s’imputasse alla Natura, non alla Storia. Scrostate le apparenze sociali, Napoli resta nell’intimo una «Foresta Vergine», un fossile refrattario al mondo civile. La città cresce senza un disegno prestabilito, con la casualità della «vegetazione tropicale».

Ma la Foresta Vergine rinvia anche a un’immagine vichiana: a quella «selva» che per Vico è origine e destino della città, sulla quale incombe il rischio della ricaduta nell’informe. C’è dunque nella città una parte selvaggia, refrattaria all’ordine, un margine ferino, inurbano. È in uno di questi margini che Mimmo Borrelli ambienta «La Cupa», il cui sottotitolo recita «Fabbula di un omo che divinne un albero». Siamo in un recesso indefinito di quel «retroterra contadino» che per Fabrizia Ramondino fa tuttavia ancora corpo con Napoli, inseparabile dalla città quantunque ne appaia remotissimo. Se in «Ferito a morte» la distinzione suprema è tra chi ha uso di mondo e chi no, qui semplicemente non c’è mondo, siamo piuttosto nel regno dell’Immondo. In un paesaggio con rovine nel quale l’umano si confonde con l’inumano, sia esso animale o vegetale, la tenerezza con la ferocia e lo stupro, e la preghiera si prolunga nella bestemmia. Con la sua radicalità, con la sua lingua reinventata da Borrelli perché gli attori possano sciabolare sul palco, intensificando con la parola oscena la violenza dei gesti (siamo agli antipodi della scherma elegante di La Capria), «La Cupa» ha pochi analoghi nel teatro contemporaneo. Forse le si avvicina solo «Il pozzo dei pazzi», del palermitano Franco Scaldati, altrettanto parossistico, estremo, marginale fin dal titolo.

Anche quello in cui ci precipita Borrelli è un pozzo, un mondo infero, un anti-mondo, senza grazia né redenzione, senza luce, disertato dalla speranza ma soprattutto dal logos. Verrebbe da dire: Napoli è anche questo, sebbene dispiaccia constatarlo. «La Cupa» è una forma possibile della Foresta Vergine. Anzi: di una Foresta non più vergine ma corrotta. Perché le rovine in cui si muovono i fantasmi di Borrelli non sono Natura ma scorie della civiltà. Rifiuti tossici di una Storia che ha fatto – male – il suo corso.