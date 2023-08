«Le azioni a sostegno della cultura e del turismo sono finanziate con il gettito dell’imposta di soggiorno» si legge nell’incipit dell’ultimo bilancio approvato dal Comune che porta la firma dell’assessore Pier Paolo Baretta. A queste due voci però se ne devono aggiungere almeno altre due, vale a dire i contributi ad enti privati o Istituzioni e Fondazioni e alle Associazioni - sempre di privati - che propongono eventi di livello culturale alto e la gestione del verde cittadino. È l’effetto del boom senza precedenti che la città sta avendo per i flussi turistici e che fa crescere gli introiti della Tassa di soggiorno, un bancomat per Palazzo San Giacomo. A luglio a Napoli è sbarcato almeno un altro milione e mezzo di visitatori dopo i milioni di turisti che hanno invaso Napoli in primavera e per partecipare alla festa del terzo scudetto. E alla fine dell’estate - calcoli prudenziali che arrivano dall’assessorato al Turismo retto da Teresa Armato - fanno salire questa cifra a due milioni. Cioè si prospetta un agosto se non con il pienone, ma ancora carico di turisti. E agosto per Napoli è stato sempre un mese moscio per il turismo. Insomma, la Tassa di soggiorno, al netto dell’evasione che è sempre un buco nero, è davvero l’oro di Napoli tanto da finanziare servizi anche non direttamente collegati al settore come appunto la cura del verde. Quanto vale la tassa? La bellezza di 18 milioni. Somma alla quale vanno aggiunti altri 10 milioni che Palazzo San Giacomo si aspetta di incassare dall’aeroporto cioè dalla Gesac. C’è un contenzioso innanzi al Tar aperto dove Palazzo San Giacomo già ha vinto la prima tappa. Chiuso il capitolo dei tribunali i soldi più prima che poi arriveranno. Si tratta di una legge dello Stato, vale a dire il “Patto per Napoli” che obbliga il Municipio a incassare questi soldi essendo un ente in predissesto. Si arriverà così a 28 milioni. Un trend in ascesa per le prossime due annualità si arriverà a 30 milioni ai quali andranno aggiunti i soldi del recupero dell’evasione affidato a Municipia.



In questa cornice si può ben capire come la Tassa di soggiorno incida sul bilancio comunale in maniera positiva soprattutto in relazione alla spesa corrente, perché quelli dell’Imposta di soggiorno sono soldi che entrano mensilmente nelle casse del Comune. Come vengono suddivisi questi 18 milioni? Ben 7 milioni vanno a sostenere «iniziative e servizi per la promozione culturale». Una delega che sta in capo al sindaco Gaetano Manfredi. In contributi a Enti, e Associazioni essenzialmente privati sono di 3 milioni. Alla gestione del verde cittadino 3,3 milioni. Mentre al servizio turistico direttamente vanno 4,4 milioni. È chiaro che i turisti vengono a Napoli non solo per le bellezze paesaggistiche, a loro bisogna offrire servizi e opportunità, di qui gli investimenti fatti sulla promozione della cultura che serve a sostenere anche l’immenso parco di bene archeologici e monumentale. E curare il verde, per fare un esempio, significa migliorare l’immagine di Napoli agli occhi dei napoletani e degli stessi turisti. E l’immagine conta e molto.

APPROFONDIMENTI Napoli Est, 300 giorni per recuperare la piscina di Ponticelli chiusa nel 2020 Cinque in motorino senza casco: la denuncia di Borrelli a Quarto Fuorigrotta, la lapide borbonica dimenticata tra gli scooter parcheggiati

La Armato in una intervista Il Mattino ha spiegato: «Fino a pochi anni fa, Napoli era un punto di passaggio. Oggi invece è la base: ci si passa in media 4 notti e poi si va in gita altrove. Ecco perché bisogna migliorare l’accoglienza, in maniera diversificata, con strutture di lusso e no. Faccio un appello agli imprenditori: questo è il momento di investire su Napoli, così che il rilancio dello sviluppo napoletano sia duraturo nei decenni». Un appello che non fa una grinza, basta dare una occhiata ancora ai numeri. L’esplosione del turismo è plasticamente rappresentata dai 3,2 milioni del 2017, ai 12 milioni del 2022 che hanno portato un valore aggiunto di 1,4 miliardi. Una quota che è destinata a salire ancora di più entro la fine dell’anno. Le aspettative nemmeno tanto celate sono quelle di arrivare a 15 milioni di visitatori.