Lo sguardo del Napoli non può andare oltre i 90’ allo stadio Maradona e l’obiettivo non può essere differente dalla diciannovesima vittoria che spingerebbe ancor più su gli azzurri in attesa dell’esito di Sampdoria-Inter di domani.

Il richiamo alla massima concentrazione era stato già fatto prima della trasferta a La Spezia, partita che è stata bloccata per un tempo e si è messa poi sul giusto binario con un rigore e un paio di colpi di assoluta classe di Kvara e Osi. Stanno per riaprirsi le porte della Champions, il teatro dove il Napoli vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista, e ci sarà tempo - dopo la trasferta sul campo del Sassuolo nell’anticipo che va contro tutte le scaramanzie, quello di venerdì 17 – per pensare alla trasferta di martedì 21 a Francoforte. Spalletti non vuole cali di tensione. Chi sta fuori dal recinto di gioco può anche pensare che il Napoli abbia già vinto il terzo scudetto, ma chi è dentro no: qui si deve continuare a spingere come il primo giorno, quando intorno alla squadra vi erano tanti dubbi, anzi forti dissensi.

L’allenatore dà un’indicazione chiara, confermando la formazione delle ultime settimane e chiedendo ulteriore pazienza a chi aspira ad avere più spazio (Elmas, Simeone e Raspadori). Non si può sottovalutare l’ultima in classifica anche perché, dopo una serata di tregenda, ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia ai rigori. Ed è qualcosa che il tecnico ha ricordato ai suoi, sostenuti ma non soffocati dalla passione popolare. È anche questo un aspetto fondamentale. Quella che Spalletti ha definito “alchimia” funziona al contrario di altri anni in cui vi furono clamorose occasioni mancate. Ad esempio, nella terza stagione di Sarri, quella dei 91 punti, dopo la vittoria in casa della Juve la città già preparava la festa. E la squadra, distratta e forse appagata, si fermò all’ultima decisiva curva, non soltanto per il pasticciaccio brutto di Inter-Juve.

Questo Napoli ha dimostrato di avere una statura differente ed ecco perché ha creato un solco tra sé e le rivali. Ne è rimasta soltanto una, l’Inter, ed è a distanza di sicurezza. La fame di gloria autoalimenta questo gruppo in cui pochi hanno vinto e c’è una preparazione psicologica adeguata agli appuntamenti proposti dal calendario. Una squadra matura è una squadra che non si lascia distrarre dall’imminente Champions - e dalla prospettiva, al momento azzardata, di poter percorrere il tragitto fino alla finale di Istanbul - e che affronta un avversario alla volta, con una concentrazione assoluta anche contro il più debole. Tra il Napoli e la Cremonese ci sono 48 punti di differenza e nella furia con cui gli azzurri attaccheranno fin dalle prime battute ci sarà tutto lo spirito di chi vuole scrivere la storia.

Si mangia con il presente significa anche non lasciarsi distrarre dalle voci di mercato, silenziate da De Laurentiis a proposito del futuro di Kvara e Osi. Coerente con questa linea è Spalletti, che non parla del suo contratto, rinnovabile fino al 2024 dal Napoli con l’invio di una mail. Operazione unilaterale prevista nell’accordo. Non è così semplice, però. Perché al di là dell’aspetto economico - il toscano è il sesto tecnico nella classifica degli stipendi in serie A - c’è il discorso sui progetti per il Napoli che verrà. Scenari che non possono essere disegnati in questi giorni in cui vi è la leadership in campionato da rafforzare e il quarto di Champions da conquistare. Vi sarà un assalto ai big ma l’ultima parola spetterà a un club che, esattamente come i suoi calciatori sul campo, è sempre più forte e credibile, con zero euro di debiti come confermato dal report dell’Uefa.