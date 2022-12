Due eventi, in questi giorni, hanno riaperto il dibattito intorno alle questioni che riguardano la condizione attuale e il futuro dell’Albergo dei Poveri. Prima la scadenza della manifestazione di interesse, denominata “POPAP! Popular Albergo dei Poveri”, per la creazione di un catalogo di iniziative e attività presso il mastodontico edificio settecentesco. Poi la conferenza intitolata “Regenerating Cities: lesson from London and Paris” tenuta da Ricky Burdett, Jean-Louis Missika e Adrian Ellis come primo atto pubblico di presentazione alla città del gruppo di lavoro chiamato dall’Amministrazione comunale, nel mese di settembre scorso, a fornire un supporto scientifico e culturale nel “percorso di co-progettazione e di produzione di uno studio di inserimento urbanistico” finalizzato al restauro e riconfigurazione, riuso e sviluppo della “fabbrica interrotta” di Ferdinando Fuga.

È una notizia estremamente importante quella per la quale il competente gruppo di lavoro anglo-francese, individuato con grande lungimiranza dal Sindaco Gaetano Manfredi, abbia deciso di partire, con il primo atto di comunicazione alla città, da una lezione urbana ed architettonica concentrata su due delle capitali economiche e culturali tra le più importanti d’ Europa. Non solo per le grandi lezioni di trasformazioni urbane che Londra e Parigi hanno messo in campo negli ultimi decenni ma anche e soprattutto per una sorta di legittimo parallelismo storico con la città partenopea che, all’epoca della realizzazione dell’Albergo dei Poveri, risultava essere la terza capitale europea per numero di abitanti dopo le suddette metropoli.

In tal senso l’incompiuto edificio settecentesco rappresentava, alla metà del diciottesimo secolo, sia una vera e propria sfida architettonica alla cultura mitteleuropea sia un illuminato tentativo di porre rimedio ai problemi di sovraffollamento urbano derivante dal cospicuo afflusso di popolazione a scarso reddito dai territori dell’entroterra. Una sfida ed un tentativo concepito da Carlo di Borbone e Ferdinando Fuga come risposta globale al problema dello spropositato peso demografico costituito da indigenti per i quali furono ideati, oltre all’Albergo dei Poveri, anche il Cimitero delle 366 fosse e i Pubblici Granili. Tre architetture sociali, a grande dimensione, pensate per dare, innanzitutto, una casa ed una formazione lavorativa al popolo meno abbiente, poi una consistente volumetria per conservare il grano al fine di sfamare quotidianamente il popolo partenopeo e, infine, un recinto funebre per dare degna sepoltura anche agli “ultimi”.

Ad esclusione dei Pubblici Granili, demoliti nel secondo dopoguerra, l’Albergo dei Poveri ed il Cimitero delle 366 fosse rappresentano architetture complesse caratterizzate da impianti tipologici del tutto innovativi per la cultura architettonica europea settecentesca nonché da ambiti interni, al chiuso e all’aperto, di grande suggestione e imponenza spaziale. Edifici pre-illuministi, pensati per assolvere al meglio le funzioni sociali per le quali vennero ideati e realizzati. Fabbriche monumentali capaci di esprimere i propri specifici caratteri d’identità pur nell’incompletezza della loro configurazione originaria così come si evince dalla rilettura degli spazi serviti e di quelli serventi dell’Albergo dei Poveri, dalle sue grandi sale nonché dagli ampi corridoi e dalle diversificate rampe di scale.

Purtroppo negli ultimi venti anni molti interventi sono stati realizzati sul corpo architettonico dell’Albergo dei Poveri producendo, quasi sempre, cancellazione o occultamento della memoria storica dell’edificio. In relazione a quest’ultimo aspetto basti sottolineare l’inconcepibile tinteggiatura bianca data al lungo prospetto affacciantesi su Piazza Carlo III dopo che, nel 2000, alla fabbrica settecentesca era stata riattribuita la sua bicromia originaria ovvero il rosa per gli sfondi e l’avorio per le modanature a rilievo. Per fortuna, il nuovo corso per l’auspicabile restauro e riconfigurazione dell’Albergo dei Poveri, da realizzare con fondi PNRR, nasce sotto buoni auspici: altissime competenze scientifico/culturali, visione strategica più che condivisibile della nuova amministrazione comunale e coinvolgimento della popolazione locale al fine di attrarre visitatori e potenziale benessere economico. Un solo auspicio si rende necessario: che non si metta da parte la conoscenza storica e architettonica di una fabbrica complessa come l’Albergo dei Poveri intesa come indispensabile linfa progettuale per la sua improrogabile restituzione alla collettività al fine di non ricadere negli errori degli ultimi due decenni.