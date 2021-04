I giovani confusi ​e la lezione di Masullo

Pochi pensatori italiani del dopoguerra come Aldo Masullo hanno prodotto un’opera così ricca e difficile da sintetizzare, ma pochissimi pensatori hanno incarnato come lui il ruolo di maestri pubblici ai quali fare riferimento in fasi complesse come questa che stiamo vivendo. E nel primo anniversario della sua morte, forte è la consapevolezza che un anno senza Masullo pesa il doppio in questo momento così difficile, soprattutto per quella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati