Salviamo la Napoli antica ​(e i fondi Ue)

E se la tanto decantata «porosità» di Napoli, di cui scriveva Walter Benjamin nel suo celebre saggio giovanile sulla città, fosse, in fondo, una minaccia? Un pericolo? Se rimandasse cioè a un’atavica e fatale disponibilità a ritornare alla natura, un po’ come i templi Maya che oggi appaiano ai turisti abbarbicati alle foreste dello Yucatan? Questa immagine, in particolare, mi è venuta in mente pensando al teatro dell’Anticaglia, il sito archeologico romano incastonato tra i palazzi e le case del centro storico, di cui si è parlato sulle colonne di questo giornale: un teatro che rischia, dopo alcuni restauri, di finire abbandonato o fagocitato da ciò che lo circonda. La minaccia della natura che inghiotte la civiltà, dunque, a differenza che nel caso dei siti Maya, è rappresentata qui piuttosto dall’abbandono e dal degrado, dall’indifferenza e dall’incuria.

Una natura, cioè, che spinge a lasciar le cose come stanno, portandole lentamente alla rovina. Napoli città porosa, certo, ma perché friabile, condannata alla disgregazione. Penso anche alla sorte delle mura greche di piazza Bellini, sempre ricoperte di rifiuti, ma anche, più in generale, alla condizione dissestata delle strade, del lungomare imbarbarito, dei parchi abbandonati o deturpati. Ma penso, soprattutto, alla sorte del centro storico. Ho un ricordo vivido di com’erano le vie e le piazze della Napoli dei Decumani negli anni Novanta: una città creativa, vivacissima, europea. I locali di via Paladino, la Vineria, il Frame, ma anche il Velvet e il Notting Hill, e la stessa piazza Bellini. Ma le tracce di quella rinascita si potevano già decifrare, in versione underground, per così dire, nel decennio precedente, negli anni del post-terremoto, gli anni di Falso Movimento e del Diamonds Dogs, del Teatro Nuovo e della galleria Idra Duarte.

Locali che mandavano a rotoli l’immagine folcloristica di una napoletanità rifiutata come una gabbia da cui liberarsi. Era un fermento che si propagava dalle persone ai luoghi: quelle pietre, quelle strade, quei palazzi erano una cosa viva e pulsante. Eravamo orgogliosi di quella movida, che era prima di tutto un segnale di vitalità e di civiltà. E oggi? Oggi quegli stessi spazi - gli spazi del ventre di Napoli - sono in rovina, i palazzi se ne cadono letteralmente a pezzi, insieme con i cornicioni e le facciate delle chiese (la metà delle quali inagibili), le strade sono pericolose, la movida si è imbarbarita. La Neapolis greco-romana vive ogni giorno la possibilità di sgretolarsi sotto i nostri occhi. Proprio come il tufo poroso su cui e con cui è costruita la città.

Come si è arrivati a questo prevalere della natura dell’abbandono sulla civiltà del fare e del progettare? Il fondo di duecento milioni destinati dall’Unesco per la riqualificazione del centro storico, già riconosciuto come «patrimonio dell’umanità», si è dimezzato negli anni, perché cento sono stati stornati altrove. Ma che cosa ne è stato dei restanti? Come sono stati utilizzati, se sono stati utilizzati, questi fondi, tra divisioni in lotti di attuazione, attese, rimandi, difficoltà reali o presunte? Possibile che non si pensi a mettere un punto, a fare un bilancio sul grande progetto Unesco? Entro il 2023 è fissata la deadline europea per la rendicontazione e pochissimo o nulla è stato fatto: il rischio, come si sarà capito, è che non si riesca a spendere quei soldi nei tempi stabiliti. Ma c’è un rischio ancora più grave, su cui da più parti in questi giorni si sta cercando di attirare l’attenzione dei cittadini: quello cioè che il centro storico di Napoli perda il riconoscimento come patrimonio Unesco. E che perda anche quella centralità simbolica che è stata negli anni passati una carta d’identità (culturale). Perdita catastrofica, retrocessione difficile da rimediare. Oltre al danno, sarebbe la beffa finale per una città che non sa valorizzare i suoi tesori.



