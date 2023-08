Vivere da anziani a Napoli è sempre più faticoso, soprattutto d’estate. Un tempo dove l’innalzamento delle temperature e la solitudine diventano una miscela micidiale. Anche chi vive per strada non se la passa meglio. Anime vaganti che girovagano in cerca di una mensa, di una fontanella per dissetarsi. E trovarla chiusa, come è successo in questi giorni a piazza Municipio e a via Cervantes, costringe a spostarsi altrove sperando di essere più fortunati.

È l’estate dei soli, dei fragili. Degli anziani che non escono di casa o dagli ospizi, dei senza dimora che invece un luogo per ripararsi e riposarsi non ce l’hanno. Di coloro che non telefonano a nessuno, che non chiedono aiuto, che non possono rivolgersi a un assistente sociale e non sanno con chi chiacchierare. E poi ci sono quelli che hanno per compagnia i propri pensieri impenetrabili, che scorgiamo parlare con se stessi quando li incrociamo di sfuggita mentre si aggirano senza meta nelle strade e nelle piazze. Presenze indesiderate che vengono allontanate dagli occhi dei turisti. Esistenze marginali che nessuno vede o vuole vedere. Sembrano fantasmi, eppure esistono.

I vecchi stanno scomparendo dal dibattito pubblico a Napoli. Di loro si parla sempre meno. Lo abbiamo scritto più volte su queste pagine. Sono quasi duecentomila, circa il 18 per cento della popolazione cittadina. Quelli che hanno più di 80 anni sono circa ottantamila, diecimila vivono da soli. Tanti non sono autosufficienti e faticano a vivere con dignità gli ultimi anni della loro vita.

Recenti dati del ministero della Salute segnalano un aumento del 10 per cento della mortalità a Napoli nel luglio appena trascorso, che coinvolge soprattutto gli over 65. Una stima che certamente va analizzata più approfonditamente, ma che rappresenta un campanello d’allarme.

Il Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore prevede programmi di monitoraggio attivo e visite dei medici di famiglia per gli anziani a rischio. È nota però la carenza dei medici di base e la difficoltà a mettersi in contato con loro. L’Asl Napoli 1 ha reso noto il numero verde (in realtà già esistente) che è attivo la mattina dei giorni feriali. Quello che manca, in attesa dei decreti legislativi della legge approvata recentemente che dovrà disegnare un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, è un collegamento tra servizi sociali e sanitari, specialmente quando è assente la famiglia.

Una volta per chi stava bene in salute ed era avanti negli anni erano previste le minicrociere nel golfo e i soggiorni estivi, iniziative attese tutto l’anno che da tempo sono state cancellate.

Tuttavia, nella stagione in cui i poveri sono più poveri e i soli più soli, il volontariato cattolico non arretra. Tante le iniziative previste da Caritas e Sant’Egidio in città. Mense aperte, cocomerate e distribuzioni di cibo per i clochard. Giorni di vacanza, feste negli istituti e visite agli anziani soli. Momenti che riempiranno in parte il vuoto e la solitudine anche nel giorno di Ferragosto. La mensa del Carmine, solo per fare un esempio, ha quasi raddoppiato i pasti giornalieri arrivando a prepararne 500.

Colpisce il grande coinvolgimento di tanti giovani che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo e delle loro vacanze agli ultimi. Questo è un segno che fa ben sperare per il futuro di una città che sembrava aver smarrito i cromosomi dell’accoglienza e della solidarietà.

Bisogna anche dire che troppo spesso ci si rivolge al volontariato cattolico solo per situazioni emergenziali a cui le istituzioni non riescono a far fronte, mentre con l’esperienza acquisita sul campo potrebbe fornire un contributo di idee e di azioni innovative in un tempo in cui le risorse destinate al welfare si assottigliano sempre di più.

Infine, un’altra piacevole constatazione è la presenza in città di scout e giovani delle Caritas provenienti da altri luoghi del Paese, soprattutto dal Nord. Volontari che sono venuti non solo per dare una mano e fare una esperienza solidale, ma principalmente per conoscere più da vicino una realtà complessa e unica come quella napoletana. Napoli attrae non solo per le bellezze turistiche e il patrimonio culturale ma anche per le mille sfaccettature di un popolo resiliente che pur tra tante contraddizioni non si arrende davanti alle difficoltà. E così accade che giovani del Nord nell’aiutare i poveri del Sud fanno esperienza di una significativa crescita umana. Una città moderna che deve ripensarsi e rilanciarsi non può tenere conto solo delle bellezze artistiche, della pulizia delle strade o dell’efficienza dei trasporti. C’è un’anima da recuperare, un tessuto sociale da ricucire, delle priorità da ristabilire. Non solo nella stagione estiva.