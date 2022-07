La vera sfida è investire sul Centro direzionale ​

Uno dei modi peggiori in cui una città, o parti di essa, può morire, si manifesta quando sono gli stessi abitanti a perdere memoria di sé, diventando - senza nemmeno rendersene conto - quasi stranieri o nemici a sé stessi. E proprio come capita a chi perda la memoria, quando sono travolte da quei processi di amnesia collettiva anche le città tendono a dimenticare le ragioni della loro funzione, i motivi e le caratteristiche essenziali delle sue parti.

Quello che accade da quasi trent’anni al Centro direzionale di Napoli, quel progetto di modernità cittadina classe 1995, ha i contorni esatti di quella specie di sogno nostalgico che avvolge le città smemorate e confuse. Perché di che cosa farcene del Centro direzionale, questo è un fatto certo e obiettivo, non lo sappiamo più da tempo. Lo avevamo eletto a simbolo del nuovo Rinascimento napoletano – benché adolescente, ricordo ancora con grande nettezza un lungo servizio dell’Espresso, con l’allora sindaco Bassolino fotografato davanti alle svettanti e luminose Torri, e un articolo traboccante di elogi e generosi aggettivi per quell’area che sarebbe diventata certamente la locomotiva di tutta la città – salvo poi abbandonarlo al suo destino, più o meno come tutta l’area Est della città. Da ingranaggio essenziale a piccola rotella per far muovere la giostrina di uffici e studi professionali, fino al Grande Vuoto di oggi, quell’oblio vi è calato sopra lentamente, come un sipario malfermo ma implacabile, spinto più dall’indifferenza che da una complicità pianificata.



Adesso sappiamo che la metamorfosi di quell’area in una sorta di downtown americana non era un tardivo trionfo della contemporaneità, ma un belletto posticcio e provvisorio. Come il vestito buono del giorno di festa del contadino inurbato nelle commedie di un tempo, così la schiera di grattacieli di cui la città aveva voluto adornarsi non era una esibizione di sicurezza e progetti stabili, ma solo il travestimento di chi si sente indietro col tempo e adotta modelli forestieri senza sapere bene come condurli e calarli in un tessuto così specifico come quello della zona orientale della città, lasciando che a convivere siano due modelli urbani che non si sono mai armonizzati tra loro.

Così non possono che far piacere le parole di Gaetano Manfredi sul Mattino di ieri, laddove il sindaco ha indicato con grande forza la volontà del Comune non solo di investire sul Centro, ma di “abbattere le barriere che lo separano dai luoghi confinanti (…) stabilendo delle relazioni più dirette tra i vari luoghi del quartiere con il Centro direzionale (…) nella direzione di un grande rilancio dell’area di Gianturco, dove ci sono investimenti nel settore della ricerca che rappresenta un grande attrattore”. Spinto fino alle sue estreme conseguenze, questo è uno spunto fondamentale, perché rinuncia alla densificazione e alla verticalizzazione di un’area tornando a pensare alla città orizzontale, e anche un po’ lasciando intendere che di moltiplicazioni di torri – come nella proposta di De Luca di costruire, a poche centinaia di metri dai grattacieli del Centro, un nuovo grattacielo di oltre 82 metri, sul modello del Pirellone di Milano – forse non se ne avverte tutto questo bisogno.

Come che sia, è certo che Napoli non può lasciare il Centro direzionale al suo destino di incuria, abbandono e svuotamento di identità. Ma deve farlo senza buttarsi in una inutile gara al gigantismo, senza lanciarsi in un inseguimento fallimentare e già perso in partenza di modelli urbani che non le sono mai appartenuti e mai potranno appartenerle. Senza, soprattutto, impostare i discorsi sui raddoppiamenti, sulla creazione posticcia e insensata di aree gemelle, senza fare battaglie di potere o terreni di conflitti istituzionali tra articolazioni dello Stato. Di cattiva architettura in città, negli ultimi decenni, se n’è fatta pure troppa, come quella delle squallide periferie, per esempio, nate da una folle pianificazione cieca e arraffona.

È la buona politica che è mancata, quella che prima di progettare sogna, prima di far colare cemento ragiona e discute, che considera le città come delle cose da vivere e usare, non come cartoline da guardare da lontano o come fortini muscolosi dove esibire i bicipiti della propria potenza. Più che delle novità calate dall’alto, in fondo a Napoli continua a servire la capacità di sviluppare quello che già possiede, di rinvigorire quello che già c’è senza buttarsi a corpo morto in quello che non c’è ancora. Che è esattamente quello che è necessario al Centro direzionale: un piano di rilancio e di sostegno, una trama potente di fatti e gesti concreti, una maglia fitta di relazioni e di investimenti. Un rinnovamento che non vuol dire (auto)distruzione. Un movimento in avanti che ne favorisca una crescita armonica e non la sua definitiva devastazione. Soprattutto senza, per carità, impostare il dibattito assecondando quella falsa e rozza contrapposizione – che già si intravede all’orizzonte – tra conservatori e innovatori, tra futuristi e immobilisti, tra paladini dell’innovazione e talebani del vecchio.