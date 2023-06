Medici pensionati richiamati in servizio come volontari a fronte di un rimborso spese di 500 euro mensili: obiettivo per tamponare lo spopolamento delle corsie e in attesa che l’allargamento dei posti, nelle Facoltà di Medicina e nelle Scuole per specialisti, rinfoltiscano le file dei giovani camici bianchi prosciugate dall’emergenza Covid. La Asl Napoli 1 è la prima in Campania ad adottare questa misura per ripopolare le corsie che si aggiunge alle opportunità offerte dal Milleproiproghe che, per i prossimi tre anni, consente innanzitutto a pediatri di base e medici convenzionati e di famiglia, di restare in servizio fino al compimento dei 72 anni. La norma riguarda anche gli addetti ai servizi di Continuità assistenziale (guardie mediche) e i medici impiegati nell’emergenza territoriale, la medicina dei servizi e gli specialisti ambulatoriali. A Napoli la penuria di specialisti è acuta e ha già messo al palo due ospedali attualmente privi di pronto soccorso: il Loreto Nuovo e il San Giovanni Bosco.



Il richiamo di primari e dirigenti apicali da volontari rimanda a norme che, già dal 2012, consentivano l’instaurazione di rapporti di collaborazione a titolo gratuito con personale pensionato di strutture sanitarie pubbliche e private con esperienza a fronte di un rimborso spese che, nel caso specifico, è fissato a 500 euro mensili comprensivi di tutto. Ai soli fini identificativi e di accesso e per garantire le tutele assicurative e infortunistiche, ciascun incaricato sarà fornito di un apposito badge. Il personale pensionato richiamato in servizio potrà svolgere solo mansioni nel trasferimento delle competenze e delle esperienze affiancando i giovani nel buon andamento delle attività di reparti e strutture tecniche e scientifiche. Si parla di incarichi di docenza, ricerca, responsabilità di progetti e coordinamento di gruppi di lavoro.

Il tutto senza alcuna remunerazione se non, appunto, un rimborso spese. Gli incarichi direttivi non possono avere una durata superiore a un anno non prorogabile per i dirigenti apicali (primari e direttori) ma con possibilità di rinnovo, per un altro anno, per gli altri. «La carenza di personale e l’impossibilità a proseguire anche oltre il 70esimo anno di età - sottolinea il manager della Asl Napoli 1- ci spinge ad utilizzare l’alta professionalità e l’esperienza acquisita in tanti anni di pubblica amministrazione da figure apicali. Un’opportunità per continuare a dare il proprio apporto a titolo gratuito da parte di chi ha tanta esperienza, voglia e forza da mettere al servizio della sanità regionale. Ciò ancor di più in una Regione che, per anni, é stata commissariata con il blocco del turn over con la consequenziale frattura generazionale nell’ambito delle assunzioni autorizzate in una Regione per anni commissariata e sottoposta al blocco del turn over. Non dobbiamo meravigliarci - aggiunge Verdoliva - della disponibilità a lavorare di questi professionisti anche a titolo gratuito, molti dei nostri dirigenti sono legati alla Asl e appassionati del loro lavoro. Troppo spesso parliamo di rinnovamento puntando sui giovani ma si dice sempre che l’esperienza può fare la differenza». Il richiamo dei pensionati volontari a titolo gratuito si affiancherà al trattenimento in servizio dei medici di alcune aree (convenzionati, pediatri di base, guardie mediche e medici dei pronto soccorso) previsti dal Milleproproghe dello scorso febbraio. «Dove possibile e in mancanza di graduatorie attive - conclude il direttore della Asl - sarà anche questo uno strumento che applicheremo in aree sensibili dell’assistenza».«Si tratta di un provvedimento tampone ma necessario e utile - avvertepresidente della scuola di Medicina dell’Ateneo Federico II - il Piano di rientro ha tagliato fuori due generazioni di medici e serviranno alcuni anni per tornare a un equilibrio. Intanto molti colleghi hanno più di 65 anni, addirittura la metà di quelli in servizio e tanti giovani giungono in corsia dalle scuole di specializzazione senza un team in cui vi sia una guida esperta. Avere invece in sala operatoria la supervisione di un chirurgo di lunga esperienza e al letto del malato un ex primario di lunga carriera fa la differenza per un giovane, anzi è fondamentale per consolidare i saperi».Molto critica invece la posizione didel sindacato “Potere al lavoro” che punta il dito sulle graduatorie disponibili ma ferme per quasi tutti i profili professionali a fronte di un provvedimento che rischia di creare sacche di indebita conservazione del potere. «È ovvio - conclude, leader regionale della Cisl medici - che un primario in pensione richiamato in servizio da volontario non potrà avere responsabilità cliniche né operare in prima persona o continuare a fare il primario e dunque non sottrarrà posti a chi è in graduatoria svolgendo solo funzioni di affiancamento, formazione e ricerca».