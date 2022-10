Napoli, assalto al bus e 15enne ferita: il caso dell'homeless in stato di agitazione

Il bus è stracolmo, soprattutto di ragazzini all’uscita di scuola, d’improvviso un rumore violento spegne il caos e le risate degli studenti: un vetro va in frantumi. Sul mezzo scoppia il panico, i passeggeri gridano per la paura, una ragazza piange disperata, è stata colpita all’occhio da una scheggia.

L’evento si è verificato verso le 13,30 di ieri all’altezza di Largo Sermoneta. La quindicenne ferita è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stata ricoverata, sulla vicenda indagano i carabinieri.



Il bus della linea 140 aveva appena lasciato la fermata di fronte alla funicolare di Mergellina e stava proseguendo verso Posillipo per completare la porzione finale del percorso. Pochi metri dopo essere ripartito, all’altezza di Largo Sermoneta, l’assalto. I passeggeri riferiscono di aver notato solo la presenza ai margini della strada di un homeless in stato di agitazione, ma nessuno ha saputo dire se a lanciare l’oggetto verso il bus sia stato quell’uomo.

L’unica certezza è che verso il mezzo è stato scagliato con inaudita violenza un lucchetto di ferro di grosse dimensioni. Il vetro all’altezza dello pneumatico posteriore sinistro, colpito in pieno, è andato in frantumi e le schegge hanno travolto tre studentesse che erano sui sediolini di fianco a quel vetro. Una di loro è stata centrata al volto e alcune schegge le si sono conficcate nell’occhio.



Sul bus ci sono state scene di panico. Alla grande paura determinata dall’assalto è seguita l’immensa preoccupazione per la salute della ragazza. L’autista, un uomo d’esperienza, con anni di guida alle spalle, anche in aziende di trasporto pubblico di altre città d’Italia, ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Ha portato il mezzo in sicurezza ai margini della strada e, mentre faceva scendere i passeggeri, ha lanciato la richiesta di soccorso al 118 e ai carabinieri.

Lo stesso autista è rimasto con la ragazza in attesa dell’ambulanza che, però, è stata preceduta dall’arrivo dei parenti della studentessa che l’hanno prelevata per portarla personalmente in ospedale. La giovane è stata ricoverata presso il reparto oculistico del Vecchio Pellegrini per ricevere tutte le cure del caso.

Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini. Nel frattempo l’unica persona notata dai passeggeri, l’homeless, si era allontanato ed aveva fatto perdere le sue tracce. Il grosso lucchetto scagliato verso il mezzo dell’Anm, rimasto su uno dei sedili, è stato sequestrato dai militari dell’Arma.



Dopo essersi assicurato che la ragazza avesse ricevuto i soccorsi e aver raccontato ai carabinieri tutti i dettagli dell’evento, l’autista ha riportato il mezzo in deposito per gli interventi di necessaria manutenzione, e ha avuto in assegnazione un altro autobus per proseguire la giornata di lavoro.

Tensione e preoccupazione nel mondo degli autisti che, con frequenza sempre più intensa, si ritrovano al centro di assalti. Sulla questione è intervenuto Marco Sansone, del coordinamento regionale del sindacato Usb: «L’ennesimo episodio in cui i lavoratori front line ed i mezzi dell’Anm vengono presi di mira da parte di qualcuno, non può che portarci a pretendere maggiore presidio del territorio, a garanzia della sicurezza da parte degli organi competenti, ed un incentivo alla guida da parte dell’Anm, proprio per evitare la continua “fuga dallo sterzo” da parte di una categoria ormai esasperata perché abbandonata da istituzioni ed azienda».

Sulla questione Anm, sollecitata, non ha voluto esprimere commenti, nemmeno sotto forma di messaggi di solidarietà nei confronti della ragazza ferita.