Il Napoli è la grinta con cui gli azzurri hanno azzannato l’Atalanta dal 25’ del primo tempo, dopo una fase di studio. Il Napoli è la poesia dei gol di Kvara e Rrahmani che hanno acceso la festa del Maradona, con la vittoria numero 22 e l’ulteriore scatto in classifica a quattro giorni dalla sfida Champions, che sembra già segnata in favore del magnifico gruppo di Spalletti.

L’abbraccio tra il Napoli e Napoli è sempre un’emozione forte, con i giocatori che dal campo lanciano i cori. Osimhen ha alzato a più riprese le braccia chiedendo allo stadio di sostenere la squadra lanciata verso quell’area atalantina fitta di difensori che si sono piegati di fronte alla superiore potenza e all’evidente classe di chi sta scrivendo la storia. Questo fantastico leader, che si chiama non a caso Victor, ha saputo assumere nel corso della stagione lo scettro del comando e guidare i compagni verso la Vittoria attesa da oltre trent’anni. Ha la rabbia di chi è partito dal basso, cerca con ostinazione il meglio per sé e la sua squadra. Ecco perché ha avuto un gesto di stizza quando Spalletti ha richiamato lui e Kvara dopo una partita con grande dispendio di energie perché si deve pensare anche al match Champions: avrebbe voluto un gol per rafforzare la leadership al vertice della classifica cannonieri. Si danna per segnare e vincere, come dice il suo ct Peseiro ha raggiunto livelli degni di un top club grazie al lavoro con Spalletti. Godiamocelo finché non arriverà (e se arriverà) l’offerta irrinunciabile.

Come aveva assicurato il tecnico, non era rimasta alcuna traccia della sconfitta con la Lazio. Ed ecco perché ha proposto la stessa formazione, con Politano e Gollini (ottima prova del secondo portiere arrivato a gennaio) al posto degli infortunati Lozano e Meret. Quello che Luciano non aveva previsto era il blocco difensivo dell’Atalanta, sul modello della Lazio. La differenza è stata nell’atteggiamento del Napoli che ha preso quasi subito il comando del gioco e ha fatto la differenza con la sua immensa qualità abbinata all’umiltà dei suoi campioni: Kvara e Osimhen si sono abbassati spesso per coprire e ripartire e sui calci piazzati Victor è andato in marcatura su Zapata. Il georgiano è un miracolo della natura calcistica. La giocata da cui è scaturito il suo gol, tra ben sette avversari e col doppio dribbling su Toloi nello spazio di un metro, è un momento di classe purissima, peraltro avviato un’eccellente combinazione tra Anguissa e Osimhen: un numero da dedicare al suo popolo che è sceso nelle piazze.

Come quella rovesciata di sinistro con cui Osimhen aveva aperto la ripresa. E perfetto è stato l’imperioso stacco di Rrahmani, il partner di Kim proprio ieri definito da Spalletti «il migliore centrale al mondo». In poco più di un quarto d’ora è stato chiuso un confronto che si è rivelato meno spinoso di quanto si potesse immaginare. È stata ribadita una verità, peraltro neanche per un attimo messa in discussione: il Napoli è al di sopra tutte le altre in un campionato che sarà ricordato per sempre, non soltanto dai tifosi azzurri che si presentano in massa per ogni appuntamento al Maradona.

Qui c’è la nuova scuola del calcio, costruita da una società capace e da un allenatore che ha messo competenza e passione in questo straordinario progetto che può andare oltre lo scudetto. I quarti Champions sono a portata di mano, basta poco per mandare a casa l’Eintracht che si presenterà con i suoi tifosi - a meno di colpi di scena nel vertice convocato dal prefetto Palomba - come da decreto del Tar. Sono legittime le preoccupazioni del Napoli sulla sicurezza per martedì e mercoledì, considerando il precedente delle aggressioni subite da tifosi azzurri a Francoforte. Nulla dovrà rovinare questa bella aria che finalmente si respira a Napoli dopo anni di tormenti.