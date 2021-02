Napoli, la rovina delle ripartenze ad handicap

Il Napoli sembrava uscito dalla semifinale di Coppa Italia dopo sedici minuti e il secondo gol dell’Atalanta. Inguardabile per un tempo, ha provato a rientrare in partita nella ripresa con una mezz’ora intensa e la rete di Lozano, però è bastato un varco a Pessina per firmare la doppietta e chiudere il discorso. Saranno i nerazzurri di Gasperini a sfidare la Juve nella finale del trofeo vinto nello scorso giugno dagli uomini di Gattuso. Restano i rimpianti per il primo tempo regalato agli avversari, con una prestazione imbarazzante e una difesa a pezzi, non solo per l’assenza dei titolari Koulibaly e Manolas.

Non è stata la partita dell’atteso rilancio di una squadra che dopo avere proceduto per mesi a strappi ha adesso imboccato una china pericolosa. Questa eliminazione rischia di lasciare preoccupanti scorie nella testa e nei muscoli degli azzurri, così come era accaduto dopo il ko in Supercoppa. E tra due giorni allo Stadio Maradona arriva la Juventus, sfida da vincere perché potrebbero poi ridursi le chance per la qualificazione in Champions. E sono questi i passaggi che il tecnico e il suo gruppo non possono sbagliare: è in gioco il futuro del Napoli, che dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League ha fallito due obiettivi (Supercoppa e finale Coppa Italia).

La squadra è stata allestita male: non ci sono leader, emergono la poca generale qualità e i troppi giocatori modesti, restano buchi non coperti da anni (la fascia sinistra). È doveroso da parte di Gattuso agire con lucidità, dare una vera scossa al Napoli e risistemarlo bene in campo, non per una partita ma per l’intero finale di stagione, pur con i limiti delle defezioni: c’è il rischio di scivolare a metà classifica, stavolta senza la possibilità del “passaporto” della Coppa Italia per partecipare a una competizione europea.



Pesano sui risultati le partenze ad handicap perché due errori difensivi nel primo tempo hanno decretato le sconfitte contro Genoa e Atalanta. A Bergamo si è infatti ripetuto il copione di Marassi in una difesa composta da belle statuine, con i centrali di riserva Rrahmani e Makismovic - fuori Koulibaly per Covid e Manolas per infortunio - imbarazzanti: Zapata ha potuto colpire perché nessuno dei quattro azzurri piazzati dalle sue parti si è posto il problema di andare a contrastarlo; il colombiano, scaricato dal Napoli quattro anni fa, ha poi servito a Pessina il pallone per il raddoppio e anche qui c’è stato un grave errore, stavolta di Rrahmani.



Il molle atteggiamento tenuto dalla squadra nella successiva mezz’ora del primo tempo lasciava immaginare un crollo e invece, dopo le parole dette da Gattuso nell’intervallo e la riorganizzazione in campo, il gruppo si è finalmente scosso: ha cominciato a correre, lottare, soffrire. E segnare, anche se si è fermato a un gol. Ringhio ha cancellato dalla lavagna nello spogliatoio e dalla testa dei giocatori il 4-3-3 ed è passato al 4-2-3-1. Alle spalle di Osimhen, titolare dopo tre mesi, il tridente Politano-Insigne-Lozano. Manovra più efficace, soprattutto sui lati, il movimento del Napoli metteva in difficoltà l’Atalanta e dall’inserimento di Bakayoko nasceva la rete della speranza firmata dal Chucky. Dentro anche Demme e Lobotka, a cui era affidato il compito di dare maggiore copertura alla difesa dopo l’ingresso di Ilic, l’asso della Dea, che coordinava la reazione della squadra: una serie di palle gol e di respinte di Ospina. Il Napoli faticava a uscire dalla sua metà campo e quando tentava di affacciarsi nei pressi dell’area avversaria i difensori nerazzurri adoperavano metodi duri: Palomino avrebbe meritato il rosso per doppia ammonizione dopo il fallo su Osimhen.



C’erano due episodi che decidevano la qualificazione alla finale, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro: dal tiro di Osimhen respinto da Gollini alla giocata di Pessina - assist di Zapata, altro perfido ex come il genoano Pandev - che sceglieva benissimo il tempo di inserimento tra i difensori azzurri e chiudeva la partita. Per ribaltare situazioni come quella di Bergamo, con uno 0-2 dopo 16’, ci vuole sostanza là davanti e al Napoli manca: Osimhen non inquadra ancora la porta e Mertens è ancora ad allenarsi là dove decide lui.

