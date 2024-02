Il ritorno del supereroe. Non porta lamaschera (come Osimhen) e sul mantello porta il numero 77. Invece della cabina telefonica utilizza lo spogliatoio di uno stadio per cambiare la sua identità

Dunque, entra Khvicha, esce Kvara. Per informazioni rivolgersi a Montipò, malcapitato portiere del Verona che pure di superpoteri ne aveva fatto uso per quasi 90 minuti. Ma niente. Pallone che si infila sotto l’incrocio dei pali della porta del Verona e indice della mano destra che indica l’orecchio sinistro. Succede tutto in una frazione di secondo. Il fiato sospeso, l’esplosione, la gioia. E poi l’esultanza. Non polemica, ma di amore. Perché quello tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia è un matrimonio che odora ancora di fiori d’arancio. Il sesto gol stagionale (ha segnato solo in campionato) non solo è stata una perla di rara bellezza, ma anche di importanza capitale. Tornare a vincere con un gol di Kvara, i tifosi azzurri non avrebbero potuto desiderare nulla di meglio per questa prima domenica di febbraio.

Pochi dubbi, senza Osimhen che sarà impegnato con la sua Nigeria fino al prossimo week-end, il Napoli pende dalle giocate del georgiano e dal suo cilindro Mazzarri spera di poter tirare fuori il coniglio azzurro per arrivare al quarto posto. Le giocate di Kvara lo scorso anno furono decisive per la cavalcata scudetto. Quelle finte che spiazzano, quelle conclusioni che non si prendono, quei passaggi che illuminano. Di tutto di più. E i tifosi napoletani ci hanno fatto la bocca. È mancato tremendamente. Per l’economia di una squadra che vive soprattutto di strappi, quelli di Kvara possono diventare vitali. Perché Khvicha infiamma, mandando all’inferno gli avversari e in paradiso i compagni. Questione di qualità, quelle che a Kvara non mancano. Il popolo napoletano lo ha aspettato (e lo sta ancora aspettando del tutto) senza mai perdere la speranza. Insomma, nessuno ha pensato alla kryptonite nelle scarpette dei difensori avversari per annientare i superpoteri del georgiano. E l’abbraccio del Maradona dopo il gol decisivo contro il Verona è stata la prova di quell’amore mai tramontato e che anzi si rinsalda, in attesa del colloquio decisivo tra De Laurentiis e l’agente del georgiano per fissare l’aumento di stipendio e il prolungamento del contratto, proprio mentre cominciano le scommesse sul futuro di Osimhen. Dove giocherà nella prossima stagione? Victor sogna la Premier e lo ha detto con chiarezza, arrivano intanto voci del forte interessamento del Paris St. Germain alla ricerca del migliore sostituto possibile di Mbappé nella prossima stagione.

Osimhen è diventato il giocatore più pagato della rosa del Napoli, mentre Kvara è ancora alla finestra in attesa del sostanzioso rinnovo. Non per questo ha messo il muso. Nessun mal di pancia, ma solo una voglia matta di dimostrare sul campo che è lui l’anima della squadra. Mazzarri ha capito che oramai le giocate del georgiano sono diventate carta conosciuta per le difese avversarie e già contro il Verona gli ha lasciato licenza di accentrarsi. Lo ha portato via dai radar della fascia sinistra dandogli le chiavi della trequarti. E da quella posizione che Khvicha ha fatto male. Un controllo rapidissimo, uno sguardo alla porta e palla alle spalle di Montipò. Facile a dirsi, più complicato a farsi, se non ti chiami Khvicha Kvaratskhelia, ovviamente. La speranza è che quel gol di rara bellezza sia utile anche a interrompere quel sortilegio che da mesi lo faceva apparire triste, moggio, spento. Dopo il 2-1 sul Verona si è rivisto il sorriso. Bello, largo, contagioso. Ha illuminato il pomeriggio di Napoli e del Napoli. Scacciando via le nubi e riportando il sereno. Se non sono superpoteri questi...

