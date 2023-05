Non c’è niente di peggio che passare in poche settimane dall’annuncio del nuovo corso per la riscossione di tributi e imposte, coinvolgendo i privati, all’aumento del 20% della “Tassa” sui rifiuti per gli esercizi commerciali.

Le due cose, va detto subito a scanso di equivoci, non sono connesse tra di loro. Nel senso che l’incremento della Tari a Napoli sarebbe scattato a prescindere dall’ambizioso progetto del Comune di recuperare gli evasori, ampliando la base imponibile senza ritoccare le tariffe. E ha sicuramente ragione l’assessore alle Finanze Pier Paolo Baretta quando osserva che in fondo il maggior costo dell’imposta sui rifiuti rende ancora più evidente il tasso di morosità esistente e dunque favorisce l’attuazione del piano affidato a “Napoli Obiettivo Valore”, la nuova società di scopo che ha come capofila un colosso della riscossione come Municipia.

Eppure, l’impatto della notizia è stato inevitabilmente negativo, con gli esercenti preoccupati e soprattutto amareggiati: subire l’innalzamento della pressione fiscale proprio ora che grazie allo scudetto e al boom del turismo le cose stanno finalmente andando meglio, non è sicuramente una bella notizia per la categoria. Né si può dimenticare che Napoli resta comunque una delle città italiane messe peggio sul piano della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici. Pagare più tributi e restare comunque lontani dagli standard medi del Paese è un paradosso tanto assurdo quanto inaccettabile.

Si poteva, forse, gestire meglio i tempi del doppio annuncio, visto che era nell’aria da tempo la “stangata” della Tari, prevista dal 2019, sospesa per il Covid e “giustificata”, per così dire, dalle perduranti, enormi difficoltà del conferimento dei rifiuti di Napoli. Ma il punto su cui ragionare è un altro: preso atto che il Comune ha saggiamente deciso di escludere le famiglie dal rincaro, prevedendo un bonus che dovrebbe metterle al riparo, è la credibilità del progetto di riscossione che non dev’essere messa in discussione nell’immaginario collettivo. Perché questa rimane la vera, indispensabile svolta per l’equilibrio finanziario della città e la sua attuazione, nei tempi e nelle modalità indicati alla presentazione, non può in alcun modo frenare o, peggio, fermarsi. C’è troppa distanza tra il gettito fiscale attuale e quello che bisogna raggiungere per indugiare. E del resto a nessuno può sfuggire che l’allargamento della platea dei contribuenti è l’unica strada percorribile. Lo dimostra proprio la vicenda della Tari, sulla quale peraltro pesa in modo a dir poco robusto anche la carenza di impianti ai quali consegnare l’immondizia raccolta che fanno lievitare la spesa complessiva.

Un fatto dev’essere certo: i costi dei servizi pubblici non sono destinati per sempre ad essere alti. Si possono ridurre, come insegna l’esperienza di altri Comuni italiani, pur sapendo che la strada per quelli in dissesto o pre-dissesto è decisamente più lunga.

Nessun destino cinico e baro impone che a Napoli ci si debba rassegnare al 50% di evasori della nettezza urbana, per intenderci, o delle multe per infrazioni al codice della strada. Ma con altrettanta nettezza si devono ribadire le scadenze, gli step, i progressi previsti per voltare finalmente pagina. Diventa cioè essenziale aggiornare continuamente i cittadini sull’andamento del nuovo percorso, informandoli in modo trasparente e facendoli sentire davvero partecipi. Non è solo una questione di immagine ma soprattutto di fiducia reciproca: sapere che si stanno recuperando gli evasori e che nelle casse comunali entrano finalmente più soldi, vuol dire anche valutare l’affidabilità e la concretezza di un’amministrazione, senza la cappa dell’emergenza che falsa o nasconde i giudizi. Vale anche per l’aumento della Tari: subirlo o sopportarlo senza immaginare un futuro diverso per la rigenerazione dei servizi cittadini sarebbe l’ennesima beffa.