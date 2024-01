Piazza Bellini si sta appena risvegliando quando lui, armato di scopa e paletta, si cala nello scavo delle Mura greche di tufo, testimonianza dell’antica struttura della polis, l’estrema difesa che rendeva la città inespugnabile. Dalle 7 del mattino, e per un’ora circa, non alza lo sguardo da quel rettangolo di circa 12 metri per 13, intento a raccogliere decine e decine di resti che poco hanno a che vedere con l’archeologia. Bottiglie di birra, vino, involucri di snack, bottiglie e bicchieri di plastica, reperti alcolici delle serate di cui è saturo lo scavo insieme ad erbacce e muschi.

«Per mesi sono venuto qui tutti i giorni - racconta Sergio Valentino, 58 anni da compiere tra qualche settimana - Mi alzavo alle 6 per poter accedere indisturbato alle mura, temendo di poter essere fermato da qualcuno. A quell’ora potevo ripulire quello scempio in tutta tranquillità. Ho raccolto centinaia di bottiglie, migliaia di bicchieri e immondizia di ogni genere, ma ad ogni alba era come ricominciare daccapo».

Occhiali piccoli e tondi alla Cavour, barba e baffi color cenere, Sergio racconta delle sue imprese come fossero cose di normale amministrazione. Come se non potesse far altro che quello, curare la sua città. La bellezza, del resto, è parte del suo dna. Per lavoro, quello vero, fa il cantante lirico al Teatro San Carlo, baritono per essere precisi. In questi giorni sta preparando i Vespri Siciliani di Verdi. La sua casa era prima il Conservatorio di San Pietro a Majella e poi è diventata il San Carlo, dove si è esibito con grandi musicisti e artisti. Da Pavarotti, a Massimo Ranieri, solista in opere con Ozpetek, registrazioni in studio con Edoardo Bennato. Prima di lui il padre, cantante lirico e ultimo maestro di cappella, sopravvissuto alla guerra, ai bombardamenti e alla povertà, circondandosi di arte e musica.

«Sono cresciuto così, nella mia casa nella Galleria Umberto I - dice con gli occhi che gli si illuminano - Ascoltando prima le fiabe sonore dei Fratelli Fabbri e poi le prove dei concerti dei cantanti del San Carlo che si tenevano spesso nel salotto, quando all’improvviso sparivano tutte le sedie da casa e noi tre fratelli provavamo ad accaparrarcene una prima che fosse troppo tardi. Mio padre mi portava a cantare con il coro anche in Teatro con mio fratello che oggi è anch’egli tenore. Respiravamo musica, prima che l’aria». Sergio studia al liceo classico e poi al Conservatorio, sempre nel centro storico, e tra piazza Bellini e via Costantinopoli, trascorre tutta la vita.

«La passione per l’archeologia mi spinse a iscrivermi alla Facoltà di Lettere - racconta con nostalgia - Ma era impossibile conciliare l’impegno della musica con l’Università. Eppure questo è ancora il motore che mi anima oggi nel tentativo di prendermi cura dei nostri tesori abbandonati all’incuria e al degrado. Lo faccio per amore, non chiedo nulla in cambio. La soddisfazione che ne ricevo vale più del denaro o della riconoscenza. Tutti sanno cosa vengo a fare, chi è che pulisce le mura greche di piazza Bellini, eppure nessuno mi ha mai fermato, né interpellato. Del resto, sono agli atti le decine di denunce sullo stato in cui versano questi scavi. Fa comodo forse sapere che c’è chi se ne occupa gratuitamente».

Sergio attraversava la città con una bicicletta e il suo gatto Rossini sulla spalla o nello zaino. Da Castel dell’Ovo ritornava nel centro storico. Fa la guida a chi glielo chiede: turisti, amici, ospiti del San Carlo. Sempre gratis.

«Ma certo gratis - sorride con semplicità - Qui ogni passo che fai c’è una storia da raccontare, e invece la gente va all’estero per scoprire tesori che noi teniamo come discariche a cielo aperto. Anni fa sono entrato a far parte di un’associazione nel complesso dei Vincenziani, nel Borgo dei Vergini, dove siamo riusciti a riaprire una cappella piena di reliquie che con fatica e tempo abbiamo sistemato. Tra queste un’ampolla con il sangue di San Gennaro… E non sappiamo ancora tutto quello che c’è sotto… ma a quanto pare non interessa a nessuno».

A Sergio invece, gliene torna di soddisfazione, come dice lui stesso. Anche quando, durante la pandemia distribuiva il cibo a Montesanto, o quando si è guadagnato sul campo il titolo di guardia zoofila, o ancora nel ruolo di volontario alla Gaiola. «Lì ci occupiamo soprattutto del controllo delle imbarcazioni - spiega seduto al bar di piazza Bellini proprio di fronte alle mura - della pesca subacquea illegale. Anche lì sotto al mare ci sono reperti… in questo caso fucili abbandonati tra gli scogli».

I racconti di Sergio sembrano appartenere a una raccolta di storie fantastiche, eppure sono realtà. La realtà di un cantante lirico prestato all’impegno civile, alla cura di patrimoni violati nella loro bellezza, che intona melodie coraggiose e solitarie che restano inascoltate. «Non abbandono queste mura. In primavera riprendo la mia opera. Io sopravvivo per fede, vivo per amore e insisto per passione». E chissà che qualcuno non cominci a sentire la sua grave voce di baritono.