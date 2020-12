Napoli battuto dall'Inter ma non ridimensionato

L’Inter ha approfittato della seconda consecutiva frenata del Milan, portandosi a un punto dai rossoneri.



Il Napoli è rimasto ingiustamente a bocca asciutta. Una beffa al Meazza. Gli azzurri fregati dal rigore di Lukaku dopo una partita giocata bene fino alla fine, anche quando è rimasto in dieci per l’espulsione di capitan Insigne, con Handanovic e il palo che hanno negato il gol a Politano, Di Lorenzo e Petagna. Il ko non è stato il solo problema della serata perché si è infortunato Mertens ed è un guaio ancor più pesante perché da metà novembre è fuori Osimhen. La classifica non è poi così cambiata perché la Juve ha pareggiato con l’Atalanta. Coraggio, si va avanti.



Il lentissimo avvio di una partita che aveva altre premesse, mettendo di fronte i migliori attacchi del campionato, è stato interrotto non da una magistrale azione ma da un grave infortunio. Se lo è procurato alla caviglia sinistra Mertens, una distorsione dopo 12’ sul campo dei nerazzurri dove non ha mai segnato nella sua fulgida carriera. Dries ha pianto per il dolore mentre Gattuso - costretto a seguire la partita con una benda all’occhio destro per la miastenia oculare che lo affligge da tempo - provvedeva a sostituirlo con Petagna, attaccante con tutt’altre caratteristiche. Rino aveva impostato la partita con un atteggiamento prudente, schierandosi con il 4-4-2 in fase di non possesso: Zielinski la seconda punta, Lozano e Insigne gli esterni, con il capitano che era di fatto un terzino aggiunto per limitare le discese di Darmian e Skriniar e questo a lungo andare ne ha limitato la brillantezza e l’efficacia negli ultimi venti metri, mentre nella ripresa è stato più vicino all’area nerazzurra e più incisivo. Il Napoli ha concesso una sola palla all’Inter, dopo un errore di Koulibaly, e Lautaro l’ha sprecata. Si è affidato alla velocità di Lozano, incontenibile per Bastoni, però ha prodotto poco nel primo tempo (tiro a lato di Zielinski dopo un’azione avviata da Ospina). A Gattuso interessava chiudere gli spazi all’Inter e tentare di colpirla in ripartenza e infatti i nerazzurri non riuscivano ad essere aggressivi, accettando di giocare al ritmo basso imposto dal Napoli.



Lo scenario è cambiato nella ripresa, con gli azzurri che hanno guadagnato campo e messo in difficoltà gli avversari. Il momento chiave in 120 secondi, a venti minuti dalla fine. Prima il gol sfiorato da Insigne - colpo con la pianta del piede respinto da Handanovic - e poi due episodi favorevoli all’Inter: il rigore concesso per il fallo di Ospina su Darmian e il rosso a Insigne per una parolaccia all’arbitro che il capitano ha platealmente giurato di non aver detto. Massa non ha avuto esitazioni, neanche davanti alle vibranti proteste degli azzurri. L’arbitro, tra i peggiori della squadra di Rizzoli, non è stato sfiorato dal dubbio di un equivoco e il Napoli è rimasto in dieci. C’è stato un altro dubbio, quello su una posizione di fuorigioco nell’azione del rigore, ma dalla sala Var non è arrivata alcuna segnalazione. Lukaku ha spiazzato Ospina ma la partita non si è chiusa, perché gli uomini di Gattuso hanno grande orgoglio. E così Handanovic ha negato il gol all’ex Politano e a Di Lorenzo, infine in pieno recupero, con una giravolta da centroboa, Petagna ha colpito il palo. La serie positiva in trasferta - una sola sconfitta a tavolino - si è interrotta a San Siro, dove vi sono state partite storicamente “strane” contro l’Inter. Ma questa prestazione - di grande attenzione tattica nel primo tempo e di assoluto vigore nella ripresa, rovinata dal fallo di Ospina su Darmian - deve incoraggiare il Napoli, che l’ha giocata alla pari anche quando è rimasto con un uomo in meno contro l’Inter. Per Gattuso ci sarà il problema di gestire la situazione di emergenza in attacco, con gli infortuni di Osimhen e Mertens e la squalifica di Insigne.



Domenica nuova trasferta, c’è l’appuntamento all’Olimpico con la Lazio, che in casa non vince dal 24 ottobre e ha perso le ultime due gare contro Udinese e Verona. C’è aria di crisi perché la squadra ha conquistato il pass per gli ottavi di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco campione d’Europa, ma in campionato occupa il nono posto e c’è nuovamente tensione nel rapporto tra Lotito e Inzaghi, che ha il contratto in scadenza. A Napoli si aspetta che Gattuso firmi il documento che da tempo gli ha inviato De Laurentiis: perché passano i giorni e l’annuncio del rinnovo fino al 2023 non arriva?

© RIPRODUZIONE RISERVATA