Napoli: lavori nella Biblioteca Nazionale, così saranno salvati i papiri di Ercolano

Tornelli all’ingresso, badge, sala esposizioni resa hi-tech, dotata di pc e totem e dedicata ai servizi al pubblico per la consultazione e il prestito dei libri. Via i cataloghi di carta nelle prime stanze. Un impianto di climatizzazione per proteggere i papiri di Ercolano. È la rivoluzione in atto nella Biblioteca nazionale, tra lavori avviati e altri da appaltare. L’intervento, l’intero cantiere, è strettamente legato alla digitalizzazione delle opere che punta a far dialogare sempre più studiosi e archivisti anche da remoto, rendendo accessibile con un clic lo straordinario patrimonio custodito a Palazzo Reale. Nella relazione, presentata qualche giorno fa dal direttore uscente della Biblioteca, Gabriele Capone, sono illustrati i vari progetti e lo stato di avanzamento. Restyling che l’architetto Salvatore Buonomo, subentrato al vertice, non vuole interrompere. Anche se pesano, su tutte le attività, le carenze di personale in organico.

LEGGI ANCHE Il mistero dei papiri di Ercolano: via Al progetto per svelarne l'enigma

Uno degli interventi più importanti riguarda un tesoro in gran parte ancora misterioso: i papiri di Ercolano, di valore inestimabile, raccolti al secondo piano. Si tratta della più grande biblioteca del mondo classico pervenuta integra che ha, tuttavia, questa caratteristica: il carbone utilizzato come inchiostro rende difficile decifrare i testi che risalgono fino al III secolo avanti Cristo. Per leggere 500 rotoli sono in campo anche Mellon Foundation e Università del Kentucky. «Ma i ricercatori americani - Fabrizio Diozzi, responsabile dell’Officina dei papiri ercolanesi - avrebbero dovuto arrivare il 9 marzo 2020 a Napoli, il giorno prima è scattato il lockdown. Ma il progetto è stato rifinanziato quest’anno e il gruppo potrebbe partire in aprile. Pandemia permettendo». Intanto, è stata eseguita l’impermealizzazione della copertura, acquistati i nuovi scaffali, ed è in corso l’adeguamento delle luci e la realizzazione del sistema di climatizzazione e deumidificazione. Il tutto dovrebbe essere ultimato per l’estate. La spesa è di 200mila euro; mentre la riorganizzazione del fondo Fiore è il primo cantiere completato, al costo di 40mila euro, ampliando le sale Lucchesi Palli, al secondo piano. In questa sezione è prevista anche la collocazione dell’archivio personale di Giuseppe Patroni Griffi.

Resta, poi, da rendere esecutivo il progetto, di 1,4 milioni, per l’adeguamento del sistema antincendio nella Biblioteca e nella sezione Brancacciana. E, da definire, la nuova sistemazione delle sale di lettura con servizi informatici. Un altro impegno è quello di riaprire l’ingresso storico della Biblioteca in via Verdi. E i lavori sono in corso anche nella sala Correra e nel salone Carte geografiche (appalto da 120mila euro), così come all’ingresso con tornelli, telecamere e metal detector, totalmente ridisegnato, prevedendo un investimento di 400mila euro. Mostre ed eventi si spostano definitivamente negli appartamenti di Ferdinando II.

Simonetta Buttò, già direttrice della Biblioteca nazionale, è al vertice dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane. Sottolinea l’importanza di integrazione tra spazi reali e virtuali. «Uno degli obiettivi più qualificanti - spiega - per chi gestisce un patrimonio immenso sta proprio nel mettere in campo strategie e strumenti per restituire, in forme nuove, contenuti in grado di stimolare il pensiero critico e accrescere le capacità e le competenze, la formazione personale e professionale di ciascuno di noi», Per questo, Buttò lavora ad “Alphabetica”, il portale a cura dell’Istituto che da giugno prossimo consentirà di accedere a banche dati tramite un unico sistema di navigazione e ricerca, valorizzando il lavoro di cooperazione, e anche l’immenso patrimonio partenopeo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA