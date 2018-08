Napoli, bocciato Inglese. Suggestioni Balotelli, Belotti e Rodrigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Agosto 2018, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prova di Inglese termina con una bocciatura. Sonora. Niente da fare: l’esame non viene superato. Ancelotti doveva capire se era da Napoli oppure no: aveva mandato a De Laurentiis segnali di grande speranza sull’inserimento dell’ex Chievo. Ma evidentemente Carletto ha cambiato idea e ha dato il via libera alla sua cessione. Andrà via in prestito, al Parma. Ieri la trattativa è decollata: e anche ieri definito sempre con i ducali il prestito oneroso per un anno del centrocampista Grassi. A questo punto...