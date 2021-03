La vittoria che serviva. Ha rasserenato Insigne, autore di una gran doppietta, dopo l’agitato post partita di Reggio Emilia. Darà la carica a Osimhen, tornato al gol esattamente dopo quattro mesi. Ha riportato il Napoli a tre punti dal quarto posto, al momento occupato dalla Roma. Serviva tutto questo per far calare - ammesso che sia possibile - le tensioni intorno alla panchina di Gattuso e per preparare la settimana delle tre pesanti e decisive trasferte che attendono gli azzurri da domenica 14 a domenica 21.

Milan, Juve e Roma: si decide lontano da Napoli il futuro degli azzurri che hanno trovato una coppia gol efficace, pur sbandando troppo contro il Bologna, che non è riuscito a rientrare in partita dopo la rete del 2-1 di Soriano perché spento da una magia di Insigne, poi sostituito da Gattuso non tanto per un’ideale standing ovation ma perché bisogna risparmiare le forze (ed evitare possibili problemi muscolari) in vista delle successive partite. Le più importanti di una stagione che in extremis il Napoli potrebbe rimettere in carreggiata ritrovando i suoi uomini migliori. Dopo Osimhen, potrebbe toccare a Lozano, che intanto è stato ben sostituito da Politano in queste settimane.

Insigne ha reagito con le migliori parole - i fatti, i due gol, una grande prestazione - al polverone sollevato (da lui e dal suo insulto alla squadra) dopo il pareggio a Reggio Emilia, scaraventando con un tocco secco e pulito il primo pallone passato dalle sue parti. Si fa così, gli unici segnali che contano sono quelli del campo e anche per questo Gattuso ha assistito a distanza ravvicinata al riscaldamento degli azzurri, incoraggiandoli uno ad uno. E Lorenzo è andato vicino al bis a metà ripresa - palla respinta da Skorupski - facendo respirare il Napoli che si era abbassato troppo dopo il vantaggio, soffrendo molto sui lati la velocità di Skov Olsen (palo) e l’inventiva di Palacio (Ospina obbligato a una gran parata su un suo colpo di testa). Peraltro Ghoulam era stato costretto a uscire per un infortunio muscolare - una storia tormentata la sua - e a cedere il posto a Hysaj. La veloce circolazione della palla da parte del Bologna ha messo in difficoltà gli azzurri sulle fasce e centralmente, il Napoli non riusciva a dare sostanza alla manovra offensiva pagando la condizione di Mertens ancora approssimativa, come si era visto anche nella partita col Sassuolo. Praticamente nullo.

Gattuso ha sostituito Dries a inizio ripresa, riproponendo Osimhen, perché il Bologna stava prendendo coraggio e teneva in apprensione gli azzurri, con quel trentanovenne Palacio sempre pericoloso. La mossa di Rino è stata azzeccata, con un contropiede perfetto il nigeriano - azionato da Zielinski, secondo assist - ha superato Danilo e battuto Skorupski. L’azione che Gattuso tante volte avrà sognato nelle settimane in cui Victor è rimasto ai margini della squadra per l’infortunio alla spalla e il Covid (l’ultima rete proprio al Bologna l’8 novembre). Il raddoppio ha dato vigore al Napoli e al suo formidabile capitano, che ha offerto a Osimhen il pallone della doppietta, sprecato malamente. Soriano, approfittando di un errore di Demme, ha provato a riaprire la partita ma questa era la notte magica di Lorenzo, bravo a sfruttare l’assist di Osimhen e le incertezze del Bologna che stava riorganizzandosi dopo i cambi operati da Mihajlovic. È finita nel segno di Insigne, giusto così. E ora avanti con Milan, Juve e Roma. Sempre a testa alta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA